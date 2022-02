Le Centre commercial Rideau, à Ottawa, a été évacué pour une opération policière

OTTAWA — La police d’Ottawa a autorisé la réouverture du plus important centre commercial de la capitale fédérale, mardi après-midi, après avoir ordonné plus tôt son évacuation pendant une opération.

Le Centre Rideau venait de rouvrir mardi matin après une occupation de trois semaines du centre-ville par des manifestants, lorsque le Service de police d’Ottawa a ordonné l’évacuation, un peu avant 13 h.

Sur Twitter, les policiers indiquaient qu’ils avaient répondu à un appel pour un vol à l’étalage, impliquant peut-être une arme, et qu’une personne avait été arrêtée. Plus tard, ils ont écrit qu’une personne était détenue et qu’une «opération policière» était en cours.

Le centre commercial, situé à quelques centaines de mètres à l’est de la colline du Parlement, avait été fermé le 29 janvier lorsque des centaines de manifestants sont descendus dans la capitale fédérale pour protester contre les mesures sanitaires —et plus généralement contre le gouvernement libéral.

Les manifestants sont éventuellement entrés dans le centre commercial sans porter de masques. Les propriétaires ont alors décidé de fermer le Centre Rideau, qui n’a rouvert que mardi matin, trois semaines et demie plus tard.

Cadillac Fairview, propriétaire du Centre Rideau, a déclaré mardi dans un communiqué que les policiers étaient rapidement intervenus. En milieu d’après-midi, la société a déclaré que l’enquête sur place était terminée et que le centre commercial rouvrait ses portes pour le reste de la journée.

Ordre d’évacuation

Des témoins ont déclaré qu’ils travaillaient ou magasinaient au centre commercial lorsque certaines lumières se sont éteintes et que les magasins ont commencé à fermer leurs grilles. Peu de temps après, quelqu’un a annoncé par le système de communication interne que tout le monde devait évacuer immédiatement.

«Quelqu’un a signalé qu’il y avait un homme avec une arme à feu. Ils l’ont signalé à la sécurité du centre commercial et les policiers accourus nous ont dit de sortir», a raconté Budry Hakeemy, propriétaire d’un salon de coiffure au troisième étage du centre commercial.

Des employés plus pressés de la boutique Apple se tenaient dehors, par des températures glaciales, sans manteau, avec leur casque d’écoute de l’employeur sur la tête. Quelques minutes plus tard, un policier est venu à la porte et a annoncé que le centre commercial serait fermé pendant un bon moment et que les employés devraient rentrer chez eux.

Une école située tout près a été brièvement confinée, mais elle a repris ses activités normales en moins d’une heure.

Le secteur autour de la colline du Parlement est toujours en «semi-confinement» à la suite des manifestations qui ont pris fin en fin de semaine, lorsque la police est intervenue pour expulser les personnes et dégager les véhicules.

Mais la zone autour du centre commercial Rideau a été entièrement rouverte mardi et la police déclarait que les commerces devraient se sentir en sécurité de rouvrir leurs portes. Le Centre Rideau avait donc annoncé qu’il rouvrirait mardi matin.

Mme Hakeemy était aux bords des larmes, mardi, en décrivant le chagrin de devoir constamment fermer son salon de coiffure pendant la pandémie, puis pour les manifestations, et maintenant cette alerte policière.

«J’ai déjà perdu quelques-uns de mes bons employés et un coiffeur a ramassé ses affaires et m’a dit qu’il ne pourrait plus travailler ici parce qu’il n’a pas l’impression que c’est un environnement dans lequel il veut vivre», disait-elle.