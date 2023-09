Le centre d’autisme À pas de géant a ouvert ses portes, jeudi soir

MONTRÉAL — Un centre de recherche, une école pour les enfants comme pour les adultes, un lieu de formation: ce sont certains des services qui sont offerts par le centre d’autisme À pas de géant, qui a officiellement ouvert ses portes jeudi soir. Un projet dans lequel Québec a investi 18,7 millions $.

Des centaines de personnes étaient réunies pour l’inauguration du centre, jeudi soir, dans l’arrondissement de Rosemont—La-Petite-Patrie, à Montréal.

Le nouveau centre cherche à répondre au manque de services offerts aux personnes autistes, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, dans la province, a affirmé Tania D’Alasio, directrice générale d’À pas de géant, devant les participants à la soirée d’ouverture.

«Je ne peux pas croire que nous sommes déjà ici, seulement un an et demi depuis le début des travaux», a-t-elle lancé, d’emblée.

Le centre, qui représente un projet de plus de 50 millions $, comporte quatre volets. Il offre une école pour 120 élèves, âgés de quatre à 21 ans. Pour les personnes autistes passé cet âge, le centre d’éducation et de formation des adultes les accompagnera dans leur insertion sur le marché du travail.

La nouvelle institution offrira aussi des formations aux entreprises comme à la population en général, en plus de devenir un pôle de recherche associé au Réseau pour transformer les soins en autisme.

«Ce qu’on devrait avoir comme objectif, comme société, c’est de permettre à chaque enfant d’avoir tous les outils pour aller au bout de son potentiel. Les enfants n’ont pas tous le même potentiel, mais ont tous un potentiel, et on doit avoir la responsabilité de les amener le plus loin possible», a affirmé le premier ministre François Legault, lors de la soirée d’inauguration.

«On a un devoir, toute la société, d’être solidaire avec les parents d’enfants autistes ou qui ont des difficultés», a aussi évoqué M. Legault.

Le premier ministre a souligné l’importance qu’À pas de géant puisse maintenant desservir une clientèle âgée de plus de 21 ans, faisant référence à l’histoire de l’animateur Charles Lafortune, dont le fils Mathis, qui est autiste, est aujourd’hui âgé de 21 ans.

M. Lafortune et sa conjointe, Sophie Prégent, étaient impliqués dans le projet du centre d’À pas de géant dans le cadre de leur fondation, Autiste & majeur.

«Je me souviens de la première fois que mon garçon est arrivé à À pas de géant, a raconté M. Lafortune. Je me suis souvenu d’être embarqué dans ma voiture, et de m’être dit: « Mon Dieu, je suis allé reconduire mon enfant dans la maison des fous ».»

Il a indiqué que le local d’À pas de géant n’était autrefois pas adapté aux besoins des personnes autistes, présentant notamment beaucoup d’écho.

«Et quand je vois aujourd’hui la paix, la sérénité, la pensée qui existe dans ces murs-là, je suis à des années-lumière de ce matin-là. Si j’avais le goût de brailler ce soir, ce serait vraiment des larmes de joie», a-t-il poursuivi, s’exprimant dans le nouveau centre à l’architecture moderne et au décor épuré.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, était aussi présent pour la soirée d’ouverture. Il a souligné que «c’est pour des projets comme ça qu’on fait de la politique».