Le Centre des sciences de Montréal tiendra une exposition interactive sur le hockey

MONTRÉAL — En quoi étaient faits les premiers bâtons de hockey et les premières rondelles? À quoi ressemblait la première coupe Stanley? Quelle position est la plus adaptée à vos habiletés sportives? Le Centre des sciences de Montréal pourra répondre à ces questions dès vendredi au cours de l’inauguration de sa toute nouvelle exposition «Hockey : plus rapide que jamais».

L’exposition présentée par Tim Hortons poursuit sa tournée nord-américaine pour s’installer dans la métropole montréalaise du 7 avril au 10 septembre 2023. À travers une trentaine de modules interactifs, les visiteurs pourront découvrir le sport national canadien sous de nouveaux angles.

«C’est la première exposition interactive où on parle autant de science que de technologie et d’innovation en lien avec le hockey. On parle aussi d’histoire et de l’évolution de la pratique du sport, de la fin du vingtième siècle jusqu’à aujourd’hui», souligne en entrevue Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal.

Petits et grands pourront notamment faire l’expérience du rôle d’arbitre, de conducteur de Zamboni et de joueur de hockey, en plus de traverser un corridor pour comprendre ce que les athlètes vivent juste avant d’entrer sur la glace.

«Je pense qu’on en a au moins pour une heure bien complète à visiter l’exposition. On commence dans la zone où on parle des origines et où on aborde la question du premier match de hockey, qui a eu lieu sur glace en 1875 à Montréal. (…) On nous présente même de quoi avait l’air l’équipement féminin à la fin du 19e siècle!», ajoute la directrice.

Plusieurs extraits d’archives et de films documentaires sur le hockey seront présentés dans le cadre d’une collaboration avec l’Office national du film du Canada. Les visiteurs auront aussi l’occasion d’entrer dans le vestiaire des étoiles, où ils reconnaîtront quelques-uns de leurs athlètes favoris.

«C’est l’occasion de découvrir des pièces de l’équipement de certains joueurs : on a celui de Nick Suzuki, de Cole Caulfield et de Samuel Montembeault, qui sont évidemment des joueurs du Canadien de Montréal, indique Mme Robichaud. On a aussi la très grande joie de pouvoir présenter Marie-Philip Poulin, qui est une, voire la plus grande joueuse de hockey au monde».

L’exposition d’envergure devait être présentée en première mondiale à Montréal en 2021, mais avait été reportée en raison des restrictions liées à la pandémie. Produite par Flying Fish en collaboration avec le Centre des sciences de Montréal, elle est soutenue par la Ligue nationale de hockey, l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, CCM et Zamboni.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.