Le chanteur britannique du groupe The Specials, Terry Hall, meurt à 63 ans

LONDRES — Le musicien britannique Terry Hall, chanteur principal du groupe The Specials, est décédé à l’âge de 63 ans.

La formation musicale a annoncé lundi soir le décès de l’artiste. Elle a indiqué qu’il est mort des suites d’une brève maladie.

Le groupe a décrit Terry Hall comme «l’un des chanteurs, auteurs-compositeurs et paroliers les plus brillants que ce pays a jamais produits».

Les membres ont aussi parlé de Hall comme étant «un mari et un père merveilleux et l’une des âmes les plus gentilles, les plus drôles et les plus authentiques.

«Sa musique et ses performances résument l’essence même de la vie; la joie, la douleur, l’humour, le combat pour la justice, mais surtout l’amour.»

Hall a rejoint le groupe qui allait devenir The Specials dans la ville de Coventry, située au centre de la Grande-Bretagne, à la fin des années 1970, une période de tensions raciales, de morosité économique et d’émeutes urbaines.

Avec la voix impassible de Hall, The Specials a su capter l’humeur de l’époque dans des chansons telles que «A Message to You, Rudy», «Rat Race» et «Too Much Too Young».

La chanson la plus emblématique du groupe est «Ghost Town», qui a dominé les palmarès britanniques à l’été 1981 alors que des émeutes éclataient dans plusieurs villes du pays.

The Specials ont vu sept de leurs succès dans les top 10 musicaux du Royaume-Uni avant que Hall et d’autres membres du groupe, Neville Staple et Lynval Golding, ne partent en 1981 pour former Fun Boy Three.

Hall a ensuite formé The Colourfield et a collaboré avec des artistes tels que The Go-Go’s.

Plusieurs des membres originaux de The Specials ont organisé en 2009 une tournée 30e anniversaire. En 2019, ils ont sorti un album avec de nouvelles productions, et un autre en 2021.