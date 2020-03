Le chanteur d’opéra espagnol Plácido Domingo est déclaré positif à la COVID-19

MADRID — Le chanteur d’opéra espagnol Plácido Domingo a affirmé dimanche qu’il était atteint de la maladie à COVID-19.

Âgé de 79 ans, M. Domingo a mentionné par l’entremise de sa page Facebook personnelle qu’il était de son devoir moral d’annoncer qu’il avait été déclaré positif.

Le ténor a dit que sa famille et lui s’étaient placés en auto-isolation et qu’il se sentait bien même s’il souffrait d’une fièvre et d’une toux.

«Je supplie tout le monde d’être extrêmement prudent, de suivre les directives de base en se lavant fréquemment les mains, en gardant au moins six pieds de distance des autres, en faisant tout en votre pouvoir pour empêcher la propagation du virus et surtout, restez à la maison si vous le pouvez», a insisté M. Domingo.

M. Domingo, l’une des plus grandes vedettes mondiales de l’opéra, a récemment été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes. Ces accusations ont mené à l’annulation de plusieurs de ses performances et à des excuses de sa part.

L’Espagne est le troisième pays le plus touché par le coronavirus après la Chine et l’Italie, avec 28 572 infections et 1720 décès.