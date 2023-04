Le chanteur Yves Duteil est nommé chevalier à l’Ordre national du Québec

QUÉBEC — Le chanteur français Yves Duteil a été fait chevalier de l’Ordre national du Québec, mercredi, lors d’une cérémonie au Cercle de la Garnison, à Québec. Il a entonné, en guise de remerciement, l’une de ses plus célèbres balades.

L’émotion était palpable dans la salle lorsque l’auteur-compositeur-interprète, qui cumule 50 ans de carrière, a agrippé sa guitare et chanté «La langue de chez nous», chanson dédiée à Félix Leclerc dans laquelle il parle du Québec.

«C’est une langue belle à l’autre bout du monde, une bulle de France au nord d’un continent»… reprenant dans un discours les paroles de cette chanson, le premier ministre François Legault a qualifié Yves Duteil de «grand ami» et d’«allié» de la nation québécoise.

«Le français dans un océan anglophone sera toujours vulnérable, donc ce sera toujours un combat pour les francophones. Votre chanson « La langue de chez nous » a une signification très forte pour nous autres. On voit ça comme une déclaration d’amour à la langue française», a-t-il affirmé.

Déclaration d’amour qui a été réitérée mercredi, à Québec. «Ma chère langue française, je t’aime, jusqu’à mon dernier souffle», a susurré au micro l’artiste de 73 ans, qui a dit «savourer» le lien particulier qu’il a pu tisser avec le Québec.

«En concert, quand je chante, et même ici cet après-midi, il y a une espèce d’émotion d’une force extraordinaire qui se dégage (…) et je ressens cette émotion jusqu’au plus profond de moi, ça me tire les larmes à chaque fois», a-t-il confié en entrevue après la cérémonie.

Il a fait valoir que dans un monde dominé par l’anglais, le français doit être «plus inspiré, plus créatif et moins suiveur». Le célèbre chanteur a d’ailleurs applaudi les récentes publicités du gouvernement du Québec qui visent à freiner le déclin du français.

«L’anglais offre sa précision technique; (…) le français, lui, a des superpouvoirs. C’est la langue de l’immatériel, de la poésie, du sentiment, de la diplomatie», a déclaré M. Duteil qui est actuellement en tournée au Québec.

«La langue française pourrait être invincible. À l’ère du numérique, elle est notre empreinte digitale, notre identité, notre signe de ralliement», a-t-il ajouté, avant d’être chaudement applaudi par les dignitaires présents.

Véritable «coup de foudre» des Québécois, Yves Duteil est un homme de paix et de douceur, dont les chansons «font maintenant partie de notre culture populaire», a conclu M. Legault.

L’Ordre national du Québec est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Chaque année depuis 1985, le premier ministre rend hommage aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec.

Il leur confère les titres prestigieux de chevalier, d’officier ou de grand officier. L’Ordre comprend 1074 personnalités québécoises et 72 personnalités étrangères, soit 1146 membres. De ceux-ci, 72 % sont des hommes et 28 %, des femmes.