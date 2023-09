Le château de Versailles célèbre ses 400 ans en accueillant le roi Charles III

PARIS — La France déroule le tapis rouge pour la visite d’État du roi Charles III à l’un de ses monuments les plus magnifiques et emblématiques: le château de Versailles, qui célèbre son 400e anniversaire.

Le voyage de trois jours de Charles et de la reine Camilla à Paris et à Bordeaux, qui commence mercredi, comprend un grand dîner à Versailles en présence de plus de 150 invités dans la Galerie des Glaces.

Le palais a récemment ouvert une galerie retraçant son histoire, depuis sa création comme modeste pavillon de chasse en 1623, jusqu’aux événements diplomatiques clés du siècle dernier, y compris les visites des prédécesseurs de Charles.

Le bureau du président français Emmanuel Macron a déclaré que le dîner de mercredi faisait écho à la visite d’État de la reine Élisabeth II en 1972, lorsqu’elle avait été accueillie au palais par le président Georges Pompidou. Le roi Charles aimait l’idée de suivre les traces de sa mère, selon le bureau de M. Macron.

Élisabeth II a également visité le palais en 1958 et dix ans plus tôt, quatre ans avant son couronnement en 1952.

Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, a salué «l’histoire sans fin» du château qui «comprend des visites d’enfants français qui viennent à Versailles avec leurs classes, ainsi que celles de Sa Majesté le roi d’Angleterre ou de touristes qui viennent à Versailles et qui connaissent moins bien l’histoire».

«Et nous avons une histoire à raconter à chacun d’eux», a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Habituellement remplie d’une foule chaotique de touristes du monde entier prenant des photos, la Galerie des Glaces sera fermée aux visiteurs mercredi pour préparer le banquet royal.

Au menu : du homard bleu et du crabe, suivis d’une volaille de Bresse et d’un gratin de cèpes préparés respectivement par les chefs français Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno, tous deux récompensés de trois étoiles Michelin. Le plat de fromages comprendra le Comté français et le fromage bleu Stichelton britannique. En dessert, le chef pâtissier de renommée mondiale Pierre Hermé préparera son biscuit macaron à la rose, composé de crème aux pétales de rose, framboises et litchis.

La visite de Charles marquera une date de plus dans la longue histoire du Palais, depuis le roi Louis XIII jusqu’à la Révolution française et jusqu’aux temps modernes qui sont présentés au rez-de-chaussée dans la Galerie de l’Histoire du Palais récemment inaugurée.

La galerie dispose de 11 salles, chacune thématique et en grande partie chronologique, présentant plus de 120 œuvres visant à offrir aux visiteurs du monde entier une compréhension immédiate de l’histoire complexe du palais.

Elle rassemble des œuvres récemment acquises, des peintures et des œuvres d’art longtemps restées inaperçues, car conservées, ainsi que d’autres aujourd’hui repositionnées et mieux mises en valeur.

Laurent Salomé, directeur du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, a déclaré que l’exposition présente plusieurs chefs-d’œuvre.

«Notre intention était de créer un premier grand moment de plaisir pour les visiteurs. D’abord parce qu’ils ont parcouru un long chemin. Depuis longtemps, ils rêvent de Versailles. Nous ne voulions pas leur donner une leçon ennuyeuse pour commencer leur visite», a-t-il expliqué.

Certaines œuvres proviennent de la version originale du palais et de ses jardins sous son grand bâtisseur Louis XIV, qui décida d’agrandir le pavillon de chasse de son père.

C’est «une histoire faite non seulement par un monarque, mais aussi par une énorme équipe d’artistes – et les plus grands artistes. Ce qu’il y a de bien dans la monarchie absolue, c’est de pouvoir rassembler tous les meilleurs au même endroit», a souligné M. Salomé.

Aujourd’hui, le château compte 2300 pièces réparties sur 63 154 mètres carrés.