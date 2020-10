Le Château Inn de Val-d’Or passe sous le pic des démolisseurs

VAL D’OR, Qc — Pour les plus nostalgiques du nightlife de Val-d’Or, c’est la fin d’une époque. Le Château Inn, situé au centre-ville et confisqué dans le cadre de l’opération Écrevisse, a été totalement démoli, pour faire place à une nouvelle construction qui abritera un centre de transition pour sans-abris.

L’édifice a appartenu au caïd Serge Pomerleau pendant une vingtaine d’années.

Il abritait un bar au rez-de-chaussée, le Château 80, et un bar de danseuses nues au sous-sol, le Morocco. «C’est une partie de mes souvenirs de jeunesse qui vient de partir, indique Réal, qui a été barman pendant plus de 20 ans au Château 80. Quand je suis arrivé, en 1972, la plupart des grandes vedettes s’arrêtaient ici. Michèle Richard, Johnny Farago et plein d’autres vedettes de l’époque ont donné des spectacles au Château.»

Confisqué dans le cadre d’Écrevisse

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a confisqué l’immeuble en janvier 2015, arguant qu’il avait été obtenu via les fruits de la criminalité. Serge Pomerleau, quant à lui, s’était rendu célèbre en 2014, après une évasion spectaculaire du pénitencier d’Orsainville, pendant le procès Écrevisse.

Quelques mois plus tard, le DPCP vendait l’édifice à l’organisme La Piaule, qui s’occupe d’itinérance à Val-d’Or.

Le gouvernement de Philippe Couillard avait par la suite annoncé la rénovation de l’édifice pour en faire une quarantaine de logements pour itinérants en phase de résinsertion sociale.

Le projet était évalué à l’origine à 7,5 M$. Cependant, lors de l’appel d’offres, aucune entreprise ne s’est manifestée, la Piaule a donc dû bonifier son appel d’offres, et faire monter le projet à 10 M$.

Rebaptisé le Château Marie-Ève

Pour ce faire, on a décidé de démolir complètement l’édifice et de rebâtir à neuf. Le projet demeure toujours le même, à savoir une quarantaine de logements et des bureaux pour des intervenants sociaux.

L’endroit sera nommé Château Marie-Ève, à la mémoire de Marie-Ève Charron, une jeune femme de 36 ans qui avait connu des problèmes d’itinérance, et qui avait été assassinée dans un immeuble à appartements de la rue Plessis, au centre-ville, le 9 mai 2016.