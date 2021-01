Le chauffard de Brossard subira son enquête préliminaire en mai

LONGUEUIL, Qc — L’enquête préliminaire en vue du procès de Radoslav Guentchev, le chauffard qui a tué une piétonne et un cycliste en septembre dernier, à Brossard, aura lieu en mai prochain, a-t-on appris mercredi matin au palais de justice de Longueuil.

Cinq jours d’audiences ont été fixés, du mardi 25 mai au lundi 31 mai. Radoslav Guentchev demeure détenu depuis sa virée funeste du 7 septembre dernier.

D’après le récit des événements rapporté par les policiers au moment des faits, Radoslav Guentchev aurait volontairement foncé avec son véhicule sur des victimes choisies au hasard. Deux victimes ont perdu la vie: il s’agit de Huiping Ding, une femme âgée de 45 ans, et Gérard Chong Soon Yuen, un homme âgé de 50 ans. Les deux incidents se sont produits en début de soirée, un lundi soir, sur l’avenue Niagara et le boulevard Pelletier.

Le prévenu fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, de délit de fuite causant la mort, de délit de fuite mortel causant des lésions corporelles, de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil avait précisé lors des événements que Radoslav Guentchev était seul à bord du véhicule et qu’il «aurait pu être en état de crise».

L’homme âgé de la trentaine est représenté par Me Rémi Cournoyer-Quintal du bureau d’aide juridique de Longueuil, alors que Me Marie-Josée Thériault agit comme procureure de la Couronne dans le dossier.

Lors d’une audience précédente dans ce dossier, l’automne dernier, Me Cournoyer-Quintal avait dit envisager de demander à ce que son client subisse une évaluation psychiatrique. Il n’a pas été possible de confirmer si cette requête a bien été soumise au tribunal.