Le chauffeur du camion impliqué dans l’accident des Broncos tente de rester au Canada

Le chauffeur du camion qui avait causé l’accident mortel de l’autocar des Broncos de Humboldt a perdu une première manche dans ses efforts pour demeurer au Canada.

Jaskirat Singh Sidhu avait tenté de convaincre l’Agence des services frontaliers du Canada de rester au pays après avoir purgé sa peine de prison. Son avocat, Michael Greene, a indiqué mercredi que l’agence avait rejeté la demande de M. Sidhu et que la décision avait «dévasté» son client.

L’Agence des services frontaliers a renvoyé les questions au ministère de l’Immigration.

Une porte-parole d’Immigration Canada a déclaré que le dossier avait maintenant été transmis à la section du ministère qui statuera sur l’extradition de M. Sidhu; aucune date n’a encore été fixée pour l’audience.

M. Sidhu avait été condamné à huit ans de prison après avoir plaidé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles. L’accident d’avril 2018 avait fait 16 morts et 13 blessés dans l’autocar qui transportait les joueurs et le personnel des Broncos de Humboldt à un match éliminatoire de la ligue de hockey junior majeur.

On a appris au tribunal que M. Sidhu, un résident permanent nouvellement marié, avait omis de faire son arrêt obligatoire au carrefour de routes rurales en Saskatchewan et son camion s’était retrouvé sur la trajectoire de l’autocar.

Me Greene a indiqué mercredi qu’il envisageait également de contester en Cour fédérale la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada.