Le chef conservateur Andrew Scheer a aussi la nationalité américaine

BEDFORD, N.-É. — Le directeur des communications de la campagne conservatrice a confirmé jeudi qu’Andrew Scheer avait la double nationalité canadienne et américaine.

Brock Harrison a aussi indiqué que M. Scheer avait enclenché le processus pour renoncer à sa citoyenneté américaine.

Le «Globe and Mail» a rapporté que le père du chef conservateur était né aux États-Unis. En conséquence, M. Scheer et ses soeurs ont aussi obtenu la nationalité américaine. Ils ont tous reçu des passeports américains lorsqu’ils étaient enfants, mais M. Scheer n’a pas renouvelé le sien.

M. Harrison a ajouté que M. Scheer avait décidé de renoncer à sa citoyenneté américaine avant le déclenchement de la campagne électorale.

Par le passé, les conservateurs avaient attaqué l’ancien chef néo-démocrate Thomas Mulcair et l’ancien chef libéral Stéphane Dion à cause de leur double citoyenneté, française et canadienne. M. Mulcair est aussi Français à la suite de son mariage avec une ressortissante de ce pays, tandis que la mère de M. Dion est citoyenne de l’Hexagone.

M. Scheer faisait campagne en Nouvelle-Écosse jeudi.

«En août, il a informé le gouvernement américain qu’il renonçait à sa citoyenneté. Il a remis les formulaires et attend la confirmation de l’ambassade qu’il n’a plus la double nationalité», a dit M. Harrison.

M. Scheer n’a jamais profité de sa citoyenneté américaine pour voter lors d’une élection aux États-Unis, a ajouté le porte-parole conservateur.