Le chef conservateur en campagne au Québec promet une loi anticorruption

QUÉBEC — À son premier passage au Québec depuis le déclenchement de la campagne électorale, le chef conservateur Erin O’Toole a choisi de mettre l’accent sur sa promesse d’une loi anticorruption.

En point de presse dans la ville de Québec, avant de prendre les questions des journalistes, M. O’Toole est revenu sur l’affaire SNC-Lavalin pour souligner la nécessité, à son avis, de resserrer les lois fédérales.

«Avec des mesures simples et sensées, on peut éviter que les scandales comme SNC-Lavalin et WE Charity ne se reproduisent», a dit le chef conservateur.

Ces deux affaires n’ont pas du tout été reçues de la même manière au Québec qu’ailleurs au Canada.

Plusieurs Québécois sont venus à la défense de SNC-Lavalin lorsque l’affaire a conduit à la démission de l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould.

L’affaire WE, quant à elle, a fait beaucoup moins de bruit au Québec qu’ailleurs.

M. O’Toole a tenu à rappeler le scandale des commandites et le fait que le gouvernement Harper, en 2006, y avait donné suite en adoptant une loi anticorruption.

«Encore une fois, Justin Trudeau et les libéraux ont montré que ces règles ne vont pas assez loin», a-t-il dit.

Les journalistes qui ont eu le droit de poser des questions à l’événement ont préféré aborder d’autres sujets.

Ils sont ainsi revenus sur la promesse conservatrice d’annuler le programme national de garderies, privant ainsi Québec d’un versement de 6 milliards $ en cinq ans. M. O’Toole a maintenu que son crédit d’impôt aidera toutes les familles du Québec et d’ailleurs au Canada.

M. O’Toole a dû également commenter la décision du premier ministre conservateur ontarien d’exclure de son caucus tout député qui ne serait pas vacciné.

«J’encourage tous les Québécois, tous les Canadiens (à) se faire vacciner, incluant mes candidats, mes députés (…) mais je vais respecter les décisions personnelles sur la santé», a-t-il offert.