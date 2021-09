Le chef Erin O’Toole refuse de critiquer la gestion de la pandémie de Jason Kenney

SAINT-JEAN, N.-B. — Le chef des conservateurs Erin O’Toole a refusé jeudi de désavouer la gestion de la pandémie de son allié politique, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, même si ce dernier a reconnu ses erreurs.

La veille, M. Kenney s’est excusé auprès des Albertains et a revu sa stratégie en imposant un passeport vaccinal. Il a aussi déclenché l’état d’urgence sanitaire dans toute la province, prévenant que les soins intensifs pourraient être débordés d’ici 10 jours.

Dans le passé, M. O’Toole a louangé la gestion de la pandémie de COVID-19 faite par Jason Kenney, affirmant même qu’il faisait un meilleur travail que le premier ministre Justin Trudeau.

Mais jeudi matin, interrogé à de multiples reprises à ce sujet — une dizaine de fois — il s’est refusé à toute critique.

De passage à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, il a répété en réponse aux questions qu’il «allait travailler avec tous les premiers ministres de toutes les provinces», avant de faire dévier complètement le sujet de la gestion de la pandémie vers Justin Trudeau qu’il a abreuvé de reproches.

Selon lui, M. Trudeau ne s’est pas battu contre la COVID-19: il a plutôt choisi de déclencher une élection en pleine crise sanitaire. De plus, son inaction et sa lenteur à réagir à la menace «ont rendu le travail plus difficile pour les premiers ministres des provinces», estime le chef conservateur.

On va respecter les choix faits par les provinces pour protéger la santé des citoyens et celle de leur économie, a-t-il martelé.

M. Kenney a aussi déclaré mercredi que de prendre la décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 n’est «pas qu’un choix personnel, car il a de réelles conséquences pour toute la société», alors que les hôpitaux albertains débordent.

M. O’Toole a choisi de ne pas commenter cette affirmation, préférant répéter ses lignes préétablies, insistant ainsi sur le fait que le chef libéral a déclenché une élection coûteuse dans son intérêt personnel plutôt que de faire son travail de premier ministre et de gérer la pandémie.

Convaincre les aînés

Jeudi, la campagne conservatrice a aussi manifesté son intérêt à convaincre les aînés de voter pour son chef. Le parti propose une série de mesures financières dont le but est de leur permettre de rester à la maison, tout en recevant de l’aide.

La pandémie a durement touché les aînés vivant dans des résidences comme les CHSLD et beaucoup craignent de devoir y vivre un jour.

M. O’Toole a proposé d’instaurer une nouvelle prestation pour les soins aux aînés qui versera 200 $ par mois, par ménage, à chaque Canadien qui vit avec un parent de plus de 70 ans et qui en prend soin.

Il veut aussi que le crédit d’impôt pour frais médicaux puisse être réclamé pour les aînés vivant à la maison, et non uniquement pour ceux qui vivent dans une résidence pour aînés.