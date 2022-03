Le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau annonce sa retraite

MONTRÉAL — Après 46 ans comme chef d’antenne à TVA, Pierre Bruneau a annoncé lors du bulletin de 17 h de ce jeudi qu’il prendra sa retraite le 16 juin.

Il a mentionné aux téléspectateurs qu’il était prêt à vivre une retraite mûrement réfléchie auprès de ses proches.

«Clore la fin d’un chapitre est toujours déstabilisant, même si de belles choses nous attendent. (…) J’ai eu la chance d’accompagner les Québécois à travers des moments marquants de l’actualité», a-t-il déclaré.

M. Bruneau a néanmoins indiqué que « la transition vers cette nouvelle étape de ma vie se fera en douceur puisque je serai de retour cet automne lors de la campagne électorale provinciale».

TVA n’a pas précisé quel sera son « tout autre rôle » lors de la campagne électorale.

M. Bruneau a débuté sa carrière en 1972 à la radio CFDA de Victoriaville, suivi de la radio CJTR Trois-Rivières, avant de venir travailler à CKAC Montréal de 1973 à 1980. Il est entré à TVA — à l’époque Télé-Métropole — en 1976 comme chef d’antenne du bulletin de nouvelles.

Durant son parcours, il a notamment été à la barre du TVA midi ainsi que des bulletins de fin d’après-midi de LCN et de TVA. Il a notamment décroché 23 trophées Artis à titre de meilleur animateur de bulletin de nouvelles.

Le président et chef de la direction par intérim du Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, a souligné « l’homme d’exception» qu’est M. Bruneau. «Merci pour ta passion et ton professionnalisme, tu as su mener le service de nouvelles de TVA vers de nouveaux sommets», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Malgré sa retraite, M. Bruneau poursuivra son rôle d’administrateur et de porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau qui œuvre dans le développement de projets visant à faciliter la vie des enfants atteints de cancer.