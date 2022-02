Le chef de la diplomatie russe suggère le maintien du dialogue avec l’Occident

MOSCOU — Le chef de la diplomatie russe a conseillé lundi au président Vladimir Poutine de poursuivre les discussions avec l’Occident sur les exigences russes en matière de sécurité dans un contexte de tensions à propos de l’Ukraine.

La déclaration du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov semble signaler l’intention du Kremlin de rester sur la voie diplomatique même si les États-Unis ont averti que Moscou pourrait envahir l’Ukraine à tout moment.

S’exprimant au début d’une réunion avec M. Poutine, M. Lavrov a suggéré que Moscou devrait maintenir un dialogue avec les États-Unis et ses alliés même s’ils ont rejeté les principales exigences de sécurité de la Russie.

Moscou veut des garanties de l’Occident que l’OTAN n’autorisera pas l’Ukraine et d’autres anciens pays soviétiques à devenir membres, et que l’Alliance arrêtera les déploiements d’armes en Ukraine et retirera ses forces d’Europe de l’Est.

M. Lavrov a noté que même si les États-Unis et leurs alliés ont catégoriquement rejeté ces demandes, Washington a proposé de mener un dialogue sur les limites des déploiements de missiles en Europe, les restrictions sur les exercices militaires et d’autres mesures de renforcement de la confiance.

Le président russe n’a pas encore formulé la réponse officielle de la Russie à ces propositions.

Lorsque M. Poutine l’a interrogé pour savoir s’il était logique de poursuivre les efforts diplomatiques, M. Lavrov a répondu que les possibilités de pourparlers «sont loin d’être épuisées», et il a proposé de poursuivre les négociations.

Les pourparlers «ne peuvent pas durer indéfiniment, mais je suggérerais de les poursuivre et de les étendre à ce stade», a déclaré M. Lavrov.

Leur rencontre a eu lieu alors que le chancelier allemand, Olaf Scholz, entamait un voyage à Kiev et à Moscou pour une dernière tentative visant à empêcher une invasion russe redoutée de l’Ukraine, qui pourrait survenir dans quelques jours, selon certains.

M. Scholz s’est rendu en Ukraine lundi et prévoit de continuer à Moscou pour des entretiens avec Vladimir Poutine. Moscou nie avoir l’intention d’envahir, mais a massé plus de 130 000 soldats près de l’Ukraine et, selon les États-Unis, a accumulé suffisamment de puissance de tir pour lancer une attaque à court préavis.

Ces mesures sont les derniers préparatifs d’une éventuelle guerre. Dimanche, certaines compagnies aériennes ont annulé des vols vers Kiev et les troupes y ont déchargé de nouvelles cargaisons d’armes des membres de l’OTAN. L’agence ukrainienne de sécurité du trafic aérien a déclaré que l’espace aérien au-dessus de la mer Noire était une «zone de danger potentiel» en raison des exercices navals russes et a recommandé que les avions évitent de survoler la mer du 14 au 19 février.

Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont averti à plusieurs reprises que la Russie paierait le prix fort pour toute invasion, mais ils ont parfois eu du mal à présenter un front uni. Le gouvernement de M. Scholz, en particulier, a été critiqué pour avoir refusé de fournir des armes létales à l’Ukraine ou de préciser quelles sanctions il soutiendrait contre la Russie, soulevant des questions sur la détermination de Berlin à tenir tête à Moscou.

Jusqu’à présent, les avertissements de l’OTAN semblent avoir eu peu d’effet: la Russie n’a fait que renforcer ses troupes et ses armes dans la région et a lancé des exercices massifs au Belarus, son allié, qui est également voisin de l’Ukraine. L’Occident craint que ces exercices, qui se dérouleront jusqu’à dimanche, ne soient utilisés par Moscou comme couverture pour une invasion par le nord.

La Russie a à plusieurs reprises écarté les préoccupations ukrainiennes et occidentales concernant le renforcement militaire, affirmant qu’elle avait le droit de déployer des forces partout où cela était nécessaire sur son territoire.

Certains observateurs s’attendent à ce que Moscou finisse par accepter un compromis qui aiderait à éviter les hostilités et permettrait à toutes les parties de sauver la face. Alors que l’OTAN refuse de fermer la porte à l’Ukraine, l’Alliance n’a pas non plus l’intention de l’accueillir de sitôt, pas plus que tout autre pays ex-soviétique. Certains experts ont lancé des idées telles qu’un moratoire sur l’expansion de l’OTAN ou un statut neutre pour l’Ukraine afin de désamorcer les tensions.

L’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Vadym Prystaiko, a semblé suggérer une telle voie médiane, déclarant dimanche à la BBC que le pays pourrait abandonner son objectif de rejoindre l’OTAN – un objectif inscrit dans sa constitution – s’il évitait la guerre avec la Russie.

Lundi, cependant, M. Prystaiko a semblé reculer, affirmant que «pour éviter la guerre, nous sommes prêts à de nombreuses concessions (…), mais cela n’a rien à voir avec l’OTAN, qui est inscrite dans la constitution».

Interrogé sur le commentaire de M. Prystaiko, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie accueillerait favorablement une telle décision, mais a noté la répudiation rapide de celle-ci par le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

Le président du parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, a également souligné qu’il n’était pas question de réviser la disposition constitutionnelle faisant référence à l’adhésion à l’OTAN, et certains législateurs ont appelé à la destitution de M. Prystaiko.

Pendant ce temps, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré dimanche que Kiev avait demandé une réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans les prochaines 48 heures pour discuter des déploiements russes près des frontières du pays.

La Pologne, qui préside actuellement l’OSCE, a déclaré que la réunion est prévue pour mardi – mais qu’il est peu probable qu’elle désamorce les tensions.

La Russie et l’Ukraine sont enfermées dans un conflit amer depuis 2014, lorsque le dirigeant ukrainien favorable au Kremlin a été chassé du pouvoir par un soulèvement populaire. Moscou a répondu en annexant la péninsule de Crimée, puis en soutenant une insurrection séparatiste dans l’est de l’Ukraine, où les combats ont tué plus de 14 000 personnes.

Un accord de paix de 2015 négocié par la France et l’Allemagne a permis d’arrêter des batailles à grande échelle, mais des escarmouches régulières se sont poursuivies et les efforts pour parvenir à un règlement politique sont au point mort.