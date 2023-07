Le chef de la police de Miami a été grièvement blessé

MIAMI — Le chef de la police de Miami-Dade a été opéré au cours des dernières heures après avoir été grièvement blessé lors d’un incident dont les circonstances demeurent pour le moment nébuleuses.

La mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé lundi que le chef Alfredo «Freddy» Ramirez est maintenant dans un état stable, à Tampa. L’homme de 52 ans se trouvait dans cette ville pour assister à une conférence quand il a été blessé.

L’incident s’est produit le long de l’autoroute 75 et deux agences policières floridiennes font enquête, mais on ne dispose pas de plus de détails pour le moment.

Le chef Ramirez est membre de la police de Miami-Dade depuis 27 ans. Il a annoncé en mai son intention d’être candidat l’an prochain au poste de shérif nouvellement créé, témoignant de son désir de demeurer à la tête de la police de la ville.