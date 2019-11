Le chef de police d’Ottawa promet de lutter contre le profilage racial

OTTAWA — Le chef de police d’Ottawa, Peter Sloly, révèle que de nouvelles données sur les contrôles routiers ainsi que la conclusion d’un audit sur la diversité démontrent qu’il reste du travail à faire pour s’assurer d’éliminer les préjugés au sein des forces de l’ordre de la capitale fédérale.

Nommé le mois dernier, Peter Sloly assure que son service de police s’engage à faire tout le nécessaire pour répondre aux préoccupations de la communauté et de ses propres membres en matière de discrimination.

Un nouveau rapport portant sur les années 2017 et 2018, et qui fait suite à une enquête précédente, montre que les conducteurs noirs ou moyen-orientaux sont toujours interceptés dans une proportion beaucoup plus importante que leur représentation au sein de la population.

Toutefois, le nombre total de conducteurs interpellés pour des violations du Code de la route par les policiers d’Ottawa a diminué de 35 pour cent entre 2013 et 2018.

Cette baisse représente une certaine amélioration puisque lors de consultations menées il y a quelques années, les citoyens appartenant aux minorités disaient être la cible de contrôles abusifs par les patrouilleurs.

L’audit portant sur la diversité a conclu que le service de police d’Ottawa avait fait certains progrès, mais qu’il restait beaucoup à faire notamment en matière de leadership, de politiques, des processus menant aux promotions et d’interventions dans la communauté.