Le chef des services d’urgence de Maui démissionne face aux critiques sur les alertes

LAHAINA, Hawaï — Un responsable des situations d’urgence sur l’île de Maui, à Hawaï, a démissionné après avoir défendu la décision de ne pas déclencher les sirènes d’alerte extérieures alors qu’un important incendie faisait rage.

L’administrateur de l’agence de gestion des urgences de Maui, Herman Andaya, avait déclaré cette semaine qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir déployé le système parce qu’il craignait que les gens se dirigent vers «mauka», un terme hawaïen qui peut signifier vers les montagnes ou vers l’intérieur des terres.

«Si c’était le cas, les gens se seraient dirigés vers le feu», a expliqué M. Andaya, qui a démissionné jeudi, au lendemain de cette déclaration.

La décision de ne pas utiliser les sirènes, associée au manque d’eau qui a gêné les pompiers et à une voie d’évacuation encombrée de véhicules envahis par les flammes, a suscité de vives critiques de la part de nombreux habitants à la suite de l’incendie de forêt le plus meurtrier que les États-Unis aient connu depuis plus d’un siècle.

Avec un bilan de 111 morts, la recherche des disparus s’est étendue au-delà de la ville dévastée de Lahaina à d’autres communautés détruites. Les équipes ont couvert environ 58 % de la zone de Lahaina et l’incendie était contenu à 90 % jeudi soir, selon les autorités du comté de Maui.

Six anthropologues légistes du département de la Défense participent à la collecte et à l’identification des restes humains, a indiqué le Pentagone dans un communiqué vendredi.

Le maire Richard Bissen a accepté la démission de M. Andaya avec effet immédiat, a annoncé le comté de Maui sur Facebook. M. Andaya a invoqué des raisons de santé non précisées pour quitter son poste, sans plus de détails.

«Compte tenu de la gravité de la crise à laquelle nous sommes confrontés, mon équipe et moi-même allons placer quelqu’un à ce poste clé aussi rapidement que possible et je suis impatient de faire cette annonce bientôt», a affirmé M. Bissen dans le communiqué.

Hawaï possède ce qu’elle présente comme le plus grand système de sirènes d’alerte extérieures au monde, créé après le tsunami de 1946 qui a tué plus de 150 personnes sur Big Island (la Grande île). Son site Web indique qu’elles peuvent être utilisées pour alerter en cas d’incendie.

Mercredi, M. Andaya a vigoureusement défendu ses qualifications pour le poste, qu’il occupait depuis 2017.

La procureure générale d’Hawaï, Anne Lopez, a déclaré plus tôt jeudi qu’une organisation externe mènerait un examen «impartial et indépendant» de la réponse du gouvernement. L’enquête prendra probablement des mois.

La cause des incendies fait aussi l’objet d’une enquête. Hawaï reste toutefois de plus en plus exposée aux catastrophes, les incendies de forêt étant ceux qui augmentent le plus rapidement, selon une analyse des dossiers de l’agence fédérale des situations d’urgence réalisée par l’Associated Press.