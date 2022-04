Le chef d’orchestre canadien Boris Brott tué dans un délit de fuite à Hamilton

HAMILTON — Le célèbre chef d’orchestre canadien Boris Brott est décédé après avoir été heurté par un véhicule lors d’un délit de fuite à Hamilton mardi matin.

Il avait 78 ans.

Officier de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec, ainsi que membre de l’Ordre de l’Ontario, Boris Brott a fondé l’Orchestre de l’académie nationale du Canada et le Brott Music Festival, le plus grand festival de musique orchestrale au Canada.

Il a également été directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre classique de Montréal, dont le conseil d’administration a publié une déclaration sur Twitter après son décès, le qualifiant comme étant «le cœur et l’âme» de l’orchestre.

La chef du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, a tweeté ses condoléances à la famille de M. Brott, le qualifiant de «chef d’orchestre canadien visionnaire» qui partageait son amour de la musique avec Hamilton et le monde.

Le maire de Hamilton, Fred Eisenberger, a également rendu hommage à M. Brott dans un communiqué. Au-delà d’être un géant du monde de la musique classique, a-t-il écrit, il a rappelé qu’il était un géant de la promotion et de la construction de Hamilton et qu’il a beaucoup contribué à la communauté.

«Boris laisse un héritage d’excellence musicale et d’humanisme inégalé, a ajouté le maire. C’est un vide pour Hamilton qui ne pourra jamais être comblé. Une perte si tragique!»

M. Brott laisse dans le deuil sa femme, l’auteure Ardyth Brott, et leurs trois enfants Ben, Alexandra et David.

La police de Hamilton a déclaré que des policiers avaient été appelés peu après 10 h mardi au sujet d’un véhicule roulant du mauvais côté de la route sur la montagne Hamilton.

Environ 20 minutes plus tard, un homme maintenant identifié comme M. Brott a été frappé et transporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures.

Le conducteur a pris la fuite et a été arrêté peu de temps après à la suite d’une brève poursuite qui a vu le véhicule entrer en collision avec plusieurs voitures de police.

Selon la police, trois policiers et le suspect ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés.

L’Unité des enquêtes spéciales de la police de l’Ontario a ouvert une enquête sur l’incident.