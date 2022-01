Le chef du NPD Jagmeet Singh annonce la naissance de sa fille

OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a déclaré qu’il est devenu père pour la première fois. M. Singh a annoncé jeudi que sa femme Gurkiran Kaur Sidhu et lui ont accueilli lundi leur fille.

«Notre petite fille est mon cadeau d’anniversaire pour la vie, a écrit M. Singh sur Twitter. Maman ours et bébé sont en bonne santé et nos cœurs sont remplis de gratitude. »

Le politicien a célébré son 43e anniversaire la veille de la naissance de son enfant.

M. Singh avait déjà exprimé son enthousiasme à l’idée de devenir père. Il a épousé sa femme, une créatrice de mode, en février 2018, lors d’un mariage sikh traditionnel, avant de passer leur lune de miel au Mexique.

Le chef du NPD, qui a fait campagne dans le passé pour de meilleures prestations de paternité et de maternité pour les nouveaux parents, envisage de prendre un congé de paternité. Les travaux du Parlement n’ont pas encore repris après le congé des Fêtes.

« Il prévoit de prendre un congé pour passer du temps avec sa femme et son nouveau bébé », a déclaré un porte-parole du NPD.

Le chef conservateur Erin O’Toole a présenté ses félicitations sur Twitter, en souhaitant le meilleur au couple.

Le chef libéral et le chef du Bloc québécois ont fait de même.

«Quelle merveilleuse nouvelle! Félicitations à vous et à votre famille! Sophie et moi vous souhaitons à tous une bonne santé et de nombreux moments de bonheur ensemble», a écrit Justin Trudeau.

« Il y a peu d’évènements plus heureux, plus résolument magnifiques qu’une naissance, a de son côté écrit Yves-François Blanchet. Toutes mes félicitations et celles des député.e.s, membres et équipes du Bloc Québécois à Jagmeet Singh et sa conjointe en ce moment de joie. »