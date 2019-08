Le chef du NPD Jagmeet Singh tentera de défendre son siège de Burnaby-Sud

BURNABY, C.-B. — Le chef du NPD Jagmeet Singh se présentera de nouveau dans la circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, à l’occasion des prochaines élections fédérales d’octobre.

La candidature de M. Singh a été confirmée vendredi soir.

Entouré de membres de sa famille, de militants néo-démocrates et de partisans, M. Singh a déclaré que la prochaine campagne permettra de démontrer de «quel bord se situent les partis fédéraux».

«Les riches et grandes entreprises veulent que les conservateurs et les libéraux continuent de travailler pour elles, sur le dos des Canadiens et Canadiennes», a ajouté M. Singh.

Le programme néo-démocrate intitulé «La Vision du NPD: des résultats pour vous!» propose notamment d’augmenter les impôts des multimillionnaires et d’éliminer les échappatoires fiscales.

Il promet de réinvestir dans les services publics et d’établir un régime universel d’assurance-médicaments.

Le parti s’est aussi déjà engagé à construire plus de logements et à plafonner les coûts des téléphones cellulaires et de l’accès à internet.

M. Singh avait été député de Burnaby-Sud lors d’une élection partielle en février. Il avait alors obtenu 38,9 pour cent des suffrages exprimés, devançant le libéral Richard Lee par près de 13 points de pourcentage.