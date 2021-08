Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, est exclu des débats des chefs

OTTAWA — Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a été écarté des débats des chefs du 8 et 9 septembre.

Le commissaire aux débats des chefs, David Johnston, en a fait l’annonce dans un communiqué publié samedi.

Le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur du Canada, le Parti libéral du Canada et le Parti vert du Canada seront de la partie.

M. Johnston a justifié cette décision par l’incapacité du PPC de respecter un des trois critères d’admission au débat: la représentativité à la Chambre des communes, avoir reçu au moins 4 % au suffrage universel lors des élections générales précédentes ou atteindre au moins 4 % dans les intentions de vote selon les principales firmes nationales de sondage d’opinion.

Selon une moyenne prélevée auprès de neuf firmes de sondage, le PPC ne récolte que 3,27 % des intentions de vote en date du 20 août 2021.

Les débats des chefs auront lieu au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, d’abord en français (8 septembre) et ensuite en anglais (9 septembre).

M. Bernier n’a pas été invité non plus au «Face-à-Face», qui sera présenté le 2 septembre sur les ondes de TVA et LCN.