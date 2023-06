Le chef paramilitaire met fin à la révolte, mais laisse planer des doutes sur Poutine

Le plus grand défi lancé au président russe Vladimir Poutine depuis plus de vingt ans au pouvoir a échoué après que le commandant rebelle d’un groupe paramilitaire qui a ordonné à ses troupes de marcher sur Moscou a brusquement conclu un accord avec le Kremlin pour s’exiler et sonner la retraite.

La brève révolte, cependant, a révélé les vulnérabilités des forces gouvernementales russes, les soldats du groupe Wagner sous le commandement d’Evgueni Prigozhin pouvant se déplacer sans entrave dans la ville russe de Rostov-on-Don et avancer de centaines de kilomètres vers Moscou. L’armée russe s’est empressée de défendre la capitale russe.

Dans le cadre de l’accord annoncé samedi par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, M. Prigozhin se rendra en Biélorussie voisine, qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les accusations d’organisation d’une rébellion armée portées contre lui seront abandonnées.

Le gouvernement a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont participé à la rébellion, tandis que ceux qui ne se sont pas joints devaient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense. Le commandant Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps de campagne en Ukraine, où elles se sont battues aux côtés de soldats réguliers russes.

Le président Poutine avait juré plus tôt de punir ceux qui étaient à l’origine du soulèvement armé mené par son ancien protégé. Dans un discours télévisé à la nation, il a qualifié la rébellion de «trahison».

En permettant à M. Prigozhin et à ses forces de se libérer, le principal objectif de M. Poutine était «d’éviter le bain de sang et la confrontation interne avec des résultats imprévisibles», a expliqué M. Peskov.

Le risque maintenant pour le président Poutine est de savoir s’il sera considéré comme faible, selon les analystes.

Moscou s’était préparé à l’arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville.

Environ 3000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats en Ukraine et s’y sont précipités tôt samedi, a rapporté la télévision d’État tchétchène. Les troupes russes armées de mitrailleuses ont érigé des points de contrôle dans la périphérie sud de Moscou. Les équipes ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

M. Prigozhin avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu, que M. Prigohzhin a longtemps critiqué pour sa conduite de la guerre de 16 mois en Ukraine. Vendredi, il a accusé les forces sous le commandement de M. Choïgou d’avoir attaqué les camps de Wagner et tué «un grand nombre de ses camarades».

Si M. Poutine acceptait l’éviction du ministre Choïgou, cela pourrait être politiquement dommageable pour le président après avoir qualifié M. Prigojine de traître.