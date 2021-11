Le chef péquiste ne sera pas candidat à l’élection partielle dans Marie-Victorin

MONTRÉAL — Paul St-Pierre Plamondon ne sera pas candidat à l’élection partielle dans Marie-Victorin, a-t-il confirmé jeudi dans une lettre envoyée à l’exécutif de la circonscription.

Le chef du Parti québécois (PQ), qui n’a pas de siège à l’Assemblée nationale, a dit vouloir se concentrer sur les élections provinciales d’octobre prochain.

Il a accusé le premier ministre François Legault de «faire de la politique avec la date de l’élection partielle», qui n’est toujours pas annoncée. «Nous nous dirigeons donc vers une partielle qui se tiendra dans plusieurs mois, en 2022, soit quelques mois avant les élections générales», a-t-il fait valoir.

Pour Marie-Victorin, le chef péquiste a annoncé qu’il dévoilera «au cours des prochains jours» la candidature d’une personne «à dimension locale (…), mais également présente sur la scène nationale».

«Nous serons, j’en suis certain, capables de reprendre la circonscription que nous aimons tant», a-t-il écrit.

Marie-Victorin est devenue vacante à la suite des élections municipales du 7 novembre dernier, quand la députée indépendante Catherine Fournier a remporté la mairie de Longueuil. Mme Fournier s’était fait élire sous les couleurs du PQ lors des deux derniers scrutins, avant de quitter la formation politique en 2019.

Un bras de fer a ensuite eu lieu entre MM. Plamondon et Legault, le premier attendant de connaître la date des élections partielles pour décider s’il se présentait, et le second attendant cette décision pour annoncer s’il présentait un candidat.

Le premier ministre a finalement annoncé le 13 novembre dernier que l’élection se déroulerait après Noël, avec une candidature de la Coalition avenir Québec.

Québec solidaire avait déjà indiqué qu’il serait de la course, contrairement au Parti libéral, qui préférait faire preuve de courtoisie envers le chef extraparlementaire du PQ.

La circonscription a historiquement été un château fort péquiste, et ce, depuis 1985.

