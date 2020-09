MONTRÉAL — Le choix des électeurs américains semble bien arrêté, révèle un nouveau sondage.

L’enquête menée par la firme Léger en collaboration avec La Presse Canadienne et l’Association d’études canadiennes révèle dans un premier temps que 48 % des participants au sondage avaient l’intention de voter pour Joe Biden, contre 41 % pour Donald Trump. Cinq pour cent des participants comptaient voter pour quelqu’un d’autre, et 5 % n’avaient pas encore fait leur choix.

De plus, 92 % des participants ont sondage ont affirmé que leur choix était final, les autres admettant qu’ils pourraient changer d’idée d’ici au 3 novembre. Quatre-vingt-quinze pour cent des électeurs ayant choisi M. Biden ou M. Trump ont déclaré que leur choix était fait une fois pour toutes.

Cela étant dit, près d’un participant sur cinq, soit 17 %, a reconnu être peu ou pas enthousiasmé par son choix de candidat. Les partisans de Donald Trump, à 89 %, sont les plus enthousiasmés par sa candidature, contre 82 % pour M. Biden.

M. Biden est le plus populaire auprès des femmes et des jeunes de 18-34 ans, tandis que M. Trump recueille la faveur des hommes et des électeurs de 55 ans et plus.

Donald Trump n’obtient une majorité de voix dans aucune région, mais il est le choix de la moitié des électeurs du nord-est des États-Unis. M. Biden remporte 53 % des voix dans le Midwest et 56 % dans l’Ouest.

On obtient des résultats comparables, à quelques points près, quand on demande aux partisans des deux principaux candidats s’ils seraient intéressés à essayer de convaincre leur entourage de voter pour lui; à aller prendre une bière avec lui; à faire un don monétaire à sa campagne; ou à faire du bénévolat pour lui.

La différence la plus importante surgit quand on leur demande s’ils seraient prêts à assister à un de ses événements de campagne: 40 % des partisans de M. Trump disent oui, contre seulement 28 % des partisans de M. Biden. Rappelons de M. Trump organise régulièrement des événements qui font fi des règles sanitaires en période de pandémie, tandis que les démocrates se font plus prudents.

Quarante-cinq pour cent des personnes interrogées avaient une opinion positive de Joe Biden, et un pourcentage identique en avaient une opinion négative. Toutefois, 57 % des participants avaient une opinion négative du président Trump et 39 % en avaient une opinion positive.

Vingt-neuf pour cent des participants au sondage se décrivaient comme étant des républicains, 34 % des démocrates et 30 % des indépendants.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1001 Américains âgés de plus de 18 ans, entre les 18 et 20 septembre. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un sondage comme celui-ci.