Le CHU de Québec se prépare à un grand délestage, réduit ses opérations chirurgicales

MONTRÉAL — Le délestage se prépare au CHU de Québec-Université Laval, où les rendez-vous médicaux et les activités des salles d’opération seront réduits presque de moitié dès mercredi.

Seulement «27 salles d’opération seront disponibles sur un total de 48», afin d’«aller chercher environ 60 infirmiers et infirmières» pour s’occuper des patients atteints de COVID-19, a annoncé le président-directeur général de l’établissement, Martin Beaumont, en conférence de presse virtuelle dimanche.

Il y aura aussi deux fois moins de rendez-vous médicaux en présentiel. Ainsi, pas moins de «10 000 rendez-vous pourraient être reportés ou convertis en télésanté», ce qui permettrait de «libérer une cinquantaine d’intervenants», a indiqué le PDG.

«Ce sont des décisions qui sont extrêmement difficiles», a-t-il dit, expliquant qu’«il y a 783 intervenants du CHU de Québec qui sont en isolation», alors que le centre hospitalier «était déjà en déficience d’infirmiers et infirmières d’à peu près 600» même avant la 5e vague.

En date de dimanche, 10 des 16 lits de soins intensifs réservés à la COVID-19 étaient occupés, tout comme 52 des 64 lits à l’étage.

M. Beaumont s’est toutefois montré optimiste quant à la capacité du CHU de s’occuper de tous les potentiels patients atteints de la maladie. «Nous pourrions y aller avec un délestage beaucoup plus grand» qu’il s’agisse de réduire encore les chirurgies pour ne s’occuper que des urgences, couper encore dans les rendez-vous médicaux ou d’«aller dans d’autres secteurs» pour chercher du personnel.

Jusqu’à présent, a-t-il ajouté, son établissement n’a pas fait revenir des employés testés positifs, comme il pourrait le faire en raison de nouvelles directives des autorités sanitaires.

«Patience et compréhension»

Les patients dont le rendez-vous sera annulé ou modifié «vont tous recevoir un appel téléphonique de nos employés», a assuré M. Beaumont. De plus, une ligne téléphonique sera mise en place du lundi au vendredi, de 8h à 16h, pour répondre à toutes questions, notamment «si les usagers constatent une dégradation de leur état de santé». Le numéro sera le 418-649-5654.

Il a rappelé que, pour toute situation critique, les gens doivent se rendre aux urgences ou appeler le 911.

Le PDG a demandé à la population de «nous aider avec patience et compréhension», même si le service risque d’être plus lent qu’à l’habitude.

«Il faut comprendre qu’actuellement, l’élastique est extrêmement étiré et on voit le blanc dans le milieu», a-t-il plaidé, alors que les employés «travaillent sans relâche jour et nuit» pour combattre la COVID-19. «Ils sont dévoués, attentifs, volontaires» même quand ils ont le genou à terre, a-t-il ajouté.

Il a rappelé que «ça demeure la vaccination qui peut vous protéger» et par le fait même réduire la pression sur le système de santé. De plus, «réduire vos contacts au minimum, ça, c’est vraiment quelque chose qui peut nous aider».

