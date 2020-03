Le CHU Sainte-Justine demande à ses employés de limiter leurs voyages

MONTRÉAL — Afin de limiter le risque que le COVID-19 s’introduise au sein du CHU Sainte-Justine, l’hôpital demande à son personnel de limiter grandement leurs voyages et de ne pas se présenter au travail s’ils reviennent de certains pays.

Dans une note interne, l’établissement montréalais écrit à ses employés que leurs «projets de voyage devraient se limiter à des forces majeures».

L’hôpital demande également à son personnel soignant de ne pas se présenter au travail s’ils ont voyagé au cours des 14 derniers jours en Chine continentale, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Iran, en Inde, en Égypte, au Japon, à Singapour, dans le nord de l’Italie, en France (dans les régions de Haute Savoie, Oise, Mulhouse, Morbihan) et à Seattle aux États-Unis.

La liste de pays dressée par le CHU Sainte-Justine est bien plus imposante que celle du gouvernement fédéral, qui conseille de limiter les voyages en Chine, en Iran et dans le nord de l’Italie.

Le plus récent bilan relatif au coronavirus fait état de 79 cas confirmés et présumés au pays, soit 35 en Ontario, 32 en Colombie-Britannique, cinq au Québec et sept en Alberta.