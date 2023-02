Le cinéaste britannique Hugh Hudson n’est plus

LONDRES — Hugh Hudson, cinéaste britannique ayant fait ses débuts en tant que réalisateur avec le drame olympique primé aux Oscars «Les Chariots de feu» et a ensuite réalisé des films aussi appréciés que « My Life So Far » et le finaliste aux Oscars «Greystroke, la légende de Tarzan », est décédé à 86 ans.

La famille d’Hudson a publié une brève déclaration annonçant qu’il est décédé vendredi dans un hôpital de Londres «après une courte maladie».

Originaire de Londres, Hugh Hudson a commencé comme monteur et producteur de documentaires et a également travaillé dans la publicité télévisée avant de trouver du travail dans des longs métrages à la fin des années 1970 en tant que réalisateur de deuxième unité sur «Midnight Express» d’Alan Parker.

En 1981, le producteur David Puttnam a demandé à Hudson de réaliser «Les Chariots de feu», qui mettait en vedette Ben Cross et Nigel Havers en tant qu’athlètes britanniques de religions et d’horizons contrastés aux Jeux olympiques de 1924.

Avec son intrigue inspirante et son thème musical sentimental du compositeur grec Vangelis, «Les Chariots de feu» a été un solide succès commercial et a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film et de la meilleure musique.

M. Hudson, finaliste à l’Oscar du meilleur réalisateur, a ensuite aidé à produire une adaptation scénique des «Chariots» pour les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres.

Ses films suivants ont connu des succès mitigés. «Greystroke, la légende de Tarzan », réalisé en 1984 et mettant en vedette Ralph Richardson dans son dernier rôle au cinéma, a été un succès au box-office qui a reçu trois nominations aux Oscars.

Mais deux ans plus tard, il était en nomination pour un Golden Raspberry pour avoir réalisé le flop critique et commercial «Révolution».

Il a aussi réalisé «My Life So Far», «Le Carrefour des innocents» et «Altamira». Il a également co-écrit «Le nid du tigre», une version de 2022.

Selon la déclaration de sa famille, Hugh Hudson laisse dans le deuil sa femme, Maryam, son fils, Thomas, et sa première femme, Sue.