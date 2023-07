Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île a réduit ses délais d’attente en santé mentale

MONTRÉAL — Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a considérablement réduit ses délais d’attente pour avoir accès à des services en santé mentale. Grâce au projet ELAN, les personnes dans le besoin reçoivent une réponse à leur demande d’aide dans un délai de 20 jours, en moyenne.

L’initiative ELAN a été mise en place en 2020, alors que 2220 personnes se trouvaient sur la liste d’attente du CIUSSS pour des soins en santé mentale.

«En 2020, on avait beaucoup d’attente pour l’accès à nos services, et on voulait optimiser notre guichet d’accès (en santé mentale). Donc, on voulait revoir l’organisation du travail et on a eu l’idée de mettre en place une équipe qui pourrait faire de l’intervention (à) court terme», raconte France Gélinas, directrice adjointe à la Direction des programmes santé mentale au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le CIUSSS a alors sollicité ses intervenants afin de mettre sur pied cette équipe dédiée à de courts suivis.

«On savait que 30% de toutes les demandes qu’on reçoit (…) on peut y répondre en deux ou trois interventions, puis la personne va pouvoir continuer son cheminement, son rétablissement», précise Mme Gélinas.

Dorénavant, 450 personnes se trouvent sur la liste d’attente du guichet d’accès en santé mentale du CIUSSS de l’Est-de-l’Île. Les patients peuvent s’attendre à recevoir un appel d’un professionnel à la suite d’une première demande après un maximum de 45 jours. En 2020, une personne ayant besoin de soutien en santé mentale pouvait attendre jusqu’à 562 jours avant d’obtenir une réponse.

Les patients continuent d’acheminer leurs demandes au guichet d’accès en santé mentale. Ils sont redirigés à un intervenant de l’équipe ELAN selon l’évaluation de leur situation.

«Au départ, cette équipe-là devait vraiment être temporaire», souligne Mme Gélinas. Toutefois, l’équipe est toujours en place aujourd’hui pour venir en aide aux intervenants du guichet «régulier» lorsque le volume de demandes augmente.

«Encore aujourd’hui, on déploie l’équipe ELAN quand on voit qu’il y a un plus grand achalandage, par période», affirme France Gélinas, disant que ces intervenants peuvent être sollicités «n’importe quand», de façon à ce que la population ne connaisse pas de longs délais d’attente, comme en 2020.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal prévoit instaurer un guichet d’accès en santé mentale centralisé au courant des prochains mois, pour favoriser «l’équité d’accès pour tous les points de services du CIUSSS», peut-on lire dans un communiqué diffusé par l’institution.