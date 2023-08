Le Club des petits déjeuners lance une collecte de fonds qualifiée de cruciale

BOUCHERVILLE, Qc — Le Club des petits déjeuners lance ce mardi une collecte de fonds de la rentrée scolaire qu’il qualifie de cruciale afin de répondre à la demande grandissante pour des programmes d’alimentation en milieu scolaire.

Le Club et ses partenaires ambitionnent de permettre à des centaines de milliers d’enfants du Canada de commencer leur journée avec un petit déjeuner complet et nutritif en menant cette campagne jusqu’au 30 septembre.

Des données récentes de Statistique Canada citées par le Club des petits déjeuners indiquent qu’en 2022, 1,8 million d’enfants vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire, soit 400 000 de plus que l’année précédente.

Le président et chef de la direction du Club des petits déjeuners, Tommy Kulczyk, observe qu’il y a présentement une tempête parfaite d’obstacles faisant grandir de jour en jour le nombre d’écoles qui souhaitent offrir chaque matin des petits déjeuners nutritifs à leurs élèves. Cependant, il signale que durant l’année scolaire, le budget du Club ne permettra que le maintien des programmes existants avec très peu de nouveaux programmes pouvant être mis en place.

En guise d’exemple, le Club signale qu’un don de 10 $ permet la distribution de 20 petits déjeuners.

L’organisme de bienfaisance affirme que des écoliers ayant profité d’un petit déjeuner complet et nutritif peuvent démontrer des effets profitables sur la capacité d’apprentissage et la réussite scolaire. Les programmes stimulent aussi l’accès fiable à des aliments nutritifs et variés, le développement d’un sentiment de communauté et d’appartenance, l’amélioration de la santé mentale, du bien-être, de l’humeur et des comportements des élèves et la création d’un environnement bienveillant et inclusif.