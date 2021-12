Le CN doit relancer le transport ferroviaire dans le sud de la C.-B. ce week-end

MONTRÉAL — Le Canadien National annonce son intention de relancer, ce week-end, le transport ferroviaire sur son réseau de chemins de fer du sud de la Colombie-Britannique. Une réouverture qui survient à la suite d’une deuxième fermeture forcée par de nouvelles pluies diluviennes.

Selon ce que rapporte le CN, des ingénieurs et des ouvriers continuent de travailler à la remise en état du corridor entre Vancouver et Kamloops. Un tronçon qui a été complètement coupé du réseau ferroviaire par les coulées de boues et l’accumulation d’eau provoquées par les pluies torrentielles de la mi-novembre.

La plus grande compagnie ferroviaire du pays a d’abord réussi à maintenir un service réduit sur cet axe d’approvisionnement essentiel la semaine dernière avant de prendre la décision «proactive» de fermer ses rails à nouveau lundi au moment où la pluie provoquait de nouvelles coulées de boue, inondations et accumulations de débris.

Afin de maintenir la chaîne d’approvisionnement, le CN a été en mesure de rediriger une partie du trafic ferroviaire vers le port de Prince Rupert qui est demeuré entièrement opérationnel, n’ayant pas été affecté par les conditions météorologiques extrêmes.

Par ailleurs, la société dont le siège social est établi à Montréal précise que quelques trains continuent d’assurer le transport de marchandises dans le sud de la Colombie-Britannique en empruntant d’autres voies ferrées.

Dans le cas du Canadien Pacifique, on affirme que le service de transport ferroviaire se poursuit dans le sud de la Colombie-Britannique, incluant à partir du Port de Vancouver.

