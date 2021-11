Le code QR est maintenant utilisé comme preuve vaccinale en Alberta

EDMONTON — Les résidants de l’Alberta auront désormais besoin de plus qu’une preuve papier d’une clinique de vaccination contre la COVID-19 s’ils veulent s’asseoir dans un restaurant, s’entraîner dans un gym ou entrer dans des lieux intérieurs comme des arénas ou des cinémas.

À compter de lundi, les anciens documents de vaccination de l’Alberta sans code QR, y compris ceux des fournisseurs de vaccins et ceux enregistrés à partir des dossiers MyHealth de la province, ne seront plus acceptés comme preuve vaccinale dans le cadre du Programme d’exemption des restrictions.

Les clients de 12 ans et plus entrant dans les entreprises et les sites participant au programme devront désormais présenter un document de vaccination avec un code QR, un document de vaccination des Forces armées canadiennes ou un document de vaccination des Premières Nations.

Les documents de vaccination délivrés par d’autres provinces et territoires seront également acceptés, ainsi que l’application ArriveCan pour les voyageurs internationaux.

Les personnes n’ayant aucun de ceux-ci auront besoin d’un test de dépistage de la COVID-19 négatif effectué au privé dans les 72 heures précédentes, ou d’une preuve valide d’exemption médicale.

Les documents de vaccination avec le code QR peuvent être téléchargés sur un site web du gouvernement provincial ou obtenus gratuitement auprès d’un agent d’enregistrement, et peuvent être imprimés ou affichés sur un téléphone.

«Merci aux plus de trois millions d’Albertains qui ont été vaccinés et ont déjà accédé à leurs documents de vaccination améliorés», a déclaré le ministre de la Santé Jason Copping dans un communiqué. «J’encourage tous ceux qui n’ont pas encore été vaccinés à obtenir les faits dont ils ont besoin en parlant à leur médecin.»

Les entreprises peuvent utiliser l’application AB Covid Records Verifier pour confirmer que le statut vaccinal de leurs clients répond aux exigences du programme. Les gens devront également montrer une pièce d’identité valide.

La province a déclaré vendredi que son application de vérification pouvait désormais également lire des codes QR émis par d’autres provinces et territoires.

Le Programme d’exemption de restrictions a été mis en place en septembre en réponse à la quatrième vague de la pandémie et est volontaire, mais les entreprises qui n’y participent pas sont soumises à des restrictions, notamment une capacité client sévèrement réduite.

Les taux élevés de COVID-19 de l’Alberta pendant la quatrième vague étaient liés aux faibles taux de vaccination par rapport à d’autres endroits au Canada.

Ce taux a depuis considérablement augmenté. Pour les personnes admissibles de 12 ans et plus, le taux d’inoculation se situe à près de 88 % pour une première dose et à 81 % pour une vaccination complète.