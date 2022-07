Le Collège des médecins retire les restrictions sur la pilule abortive

MONTRÉAL — Les restrictions liées à l’accès à la pilule abortive au Québec ont été levées jeudi par le Collège des médecins.

Dans un communiqué, le Collège souligne que la décision récente de la Cour suprême des États-Unis sur l’avortement a ramené à l’avant-plan la question de l’accès à la pilule abortive au Québec.

Plus de 300 médecins ont ainsi cosigné une lettre ouverte, plus tôt ce mois-ci, demandant la levée des restrictions.

Jusqu’à maintenant, le Collège obligeait une échographie pelvienne notamment pour s’assurer de l’âge gestationnel et de la localisation de la grossesse.

Les médecins devant prescrire la pilule abortive devaient par ailleurs suivre une formation s’ils n’étaient pas familiers avec ce domaine d’exercice de l’avortement.

Le Collège précise que l’obligation d’échographie a été modulée pendant la pandémie et qu’elle est définitivement levée en date de jeudi.

Pour ce qui est de l’obligation de formation, on considère maintenant que l’interruption volontaire de grossesse médicale (IVGM) «ne constitue plus un domaine d’exercice justifiant l’application du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins pour un médecin n’ayant jamais exercé dans ce domaine».

Il revient donc maintenant au médecin de s’assurer qu’il dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour prescrire cette médication.

Un groupe de travail se penchera sur les outils de formation, ainsi que sur d’autres aspects de l’IVGM, comme l’utilisation de la télémédecine, le nombre maximal de semaines de gestation pour la prescrire, ainsi que la contribution d’autres professionnels pour prescrire la médication, précise le Collège.

«Le rôle du Collège est d’assurer la protection du public, mais il a aussi le devoir de veiller à ce que ses règles reflètent les avancées de la science, les données probantes, et l’évolution de la société. C’est ce qu’il fait aujourd’hui», a déclaré le président du Collège des médecins, Mauril Gaudreault, par communiqué.