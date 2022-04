Le combat pour la protection des enfants en ligne se poursuit

OTTAWA — L’une des plus grandes expertes canadiennes en matière de protection de l’enfance en ligne s’est dite «très optimiste» qu’un panel conseillant les ministres du Cabinet sur la lutte contre les préjudices en ligne puisse définir un moyen de protéger les mineurs contre l’exploitation sexuelle sur internet.

Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance, fait partie d’une dizaine de personnes nommées la semaine dernière pour faire partie du groupe d’experts chargé d’aider le gouvernement à élaborer un nouveau projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez et le ministre de la Justice David Lametti se préparent à présenter à nouveau un projet de loi s’attaquant aux méfaits en ligne, y compris les abus racistes et antisémites. La première version a été introduite dans les derniers jours de la dernière législature et lorsque les élections ont été déclenchées, elle est morte au feuilleton, sans jamais avoir été débattue à la Chambre des communes.

L’inclusion de Mme McDonald dans le nouveau comité consultatif signale que la lutte contre la maltraitance des enfants en ligne sera un élément clé du projet de loi à venir.

Elle a déclaré qu’il était urgent de trouver un moyen de forcer les entreprises technologiques à supprimer rapidement les images indécentes d’enfants alors que les rapports de victimisation ne cessent d’augmenter.

La ligne d’information Cyberaide.ca gérée par le centre a enregistré une augmentation de 37 % des signalements de victimisation d’enfants en ligne au cours de la dernière année. L’âge moyen des victimes signalant une victimisation en ligne et la distribution non consensuelle d’images intimes est de 14 ans, certaines étant aussi jeunes que 12 ans.

La ligne a également vu une augmentation de 79 % des signalements de «sextorsion» ― extorquer de l’argent ou des faveurs sexuelles à des mineurs avec des menaces de révéler des preuves de leur comportement sexuel.

Mme McDonald a conseillé les responsables britanniques sur le nouveau projet de loi britannique sur les préjudices en ligne, qui, selon elle, «change la donne» dans cet enjeu.

Les responsables canadiens ont étudié le projet de loi britannique, qui impose un «devoir de diligence» aux entreprises technologiques, les obligeant à supprimer rapidement les images d’abus d’enfants des plateformes ou à s’exposer à des amendes substantielles.

Mme McDonald a déclaré qu’une approche volontaire demandant aux entreprises de supprimer les images indécentes et exploitantes ne fonctionne pas et que des millions de photos et de vidéos explicites circulent toujours.

«Cela a pu s’envenimer pendant des décennies», a-t-elle déclaré.

Le Centre canadien de protection de l’enfance a son propre programme appelé Projet Arachnid, qui survole internet à la recherche d’images d’abus d’enfants. Il a trouvé des millions d’images d’exploitation, provoquant l’envoi d’avis de suppression à des entreprises technologiques, et a entraîné la suppression de six millions d’images et de vidéos depuis 2017.

Sean Litton, directeur général de la Tech Coalition, qui a été créée pour lutter contre l’exploitation des enfants en ligne, a déclaré que le programme Arachnid joue un rôle précieux, mais que la grande majorité du contenu exploitant est détectée par l’industrie elle-même et supprimée.

«L’industrie technologique a une responsabilité très particulière de s’assurer que ses plateformes sont sans danger pour les enfants», a-t-il déclaré. «Les membres de la coalition prennent cela très au sérieux et l’identifient de manière proactive, le retirent et le signalent.»

Les membres de la coalition incluent Facebook, Google, Twitter, Yahoo, Discord et TikTok.

YouTube affirme consacrer beaucoup de temps et de ressources pour supprimer le contenu non conforme le plus rapidement possible et a supprimé plus de 1,8 million de vidéos ayant enfreint ses politiques entre avril et juin de l’année dernière. Cela inclut des vidéos à thèmes sexuels ou obscènes destinées à cibler les jeunes mineurs et les familles.

Mais Mme McDonald a déclaré que les fournisseurs résistent parfois aux demandes de suppression d’images d’exploitation, y compris des images de victimes d’exploitation sexuelle connues datant de plusieurs décennies.

Elle a indiqué que le centre avait dû se demander si certaines images graphiques et suggestives de jeunes enfants étaient conformes à leurs directives sur la suppression de matériel nocif.

«Les vidéos d’enfants battus ne correspondent pas à un code interne clair. Nous avions des allers-retours avec des entreprises pour supprimer les vidéos», a-t-elle déclaré.

Mme McDonald a noté qu’en plus des images, les plateformes technologiques peuvent être lentes à supprimer les discussions en ligne sur l’exploitation sexuelle des enfants.

Elle a déclaré que bien que de nombreux pédophiles communiquent sur le «web caché», une grande partie du matériel se trouve sur le «web visible» et peut être repéré et supprimé rapidement si les entreprises technologiques sont d’accord.

Le comité d’éthique de la Chambre des communes a publié l’année dernière un rapport indiquant que les Canadiens dont l’image est publiée sur Pornhub ou d’autres plateformes de diffusion en ligne sans leur consentement devraient avoir le droit de la faire retirer immédiatement.

Le rapport recommande également de responsabiliser les plateformes en ligne qui ne veillent pas à ce que le matériel soit supprimé rapidement et d’imposer des mesures pour garantir que les personnes représentées dans le contenu pornographique ont au moins 18 ans et ont consenti à sa publication.

Le comité a mené son étude sur des sites tels que Pornhub, propriété de MindGeek, basé à Montréal, après qu’un article du New York Times a allégué que le site avait hébergé des vidéos d’agressions et d’exploitation sexuelles d’enfants.

Pornhub a déclaré avoir des politiques «strictes» pour «combattre et éradiquer les contenus indésirables» qui dépassent de loin celles des autres grandes plateformes. Il a déclaré qu’il était à l’avant-garde de la lutte et de l’éradication des contenus illégaux, et interdit le contenu des personnes non vérifiées.

Un porte-parole a déclaré que toute personne apparaissant sans avoir consenti sur du matériel publié devrait avoir le droit de le faire retirer immédiatement, comme le veut la politique de Pornhub.

Les libéraux ont promis de réintroduire le projet de loi sur les méfaits en ligne dans les 100 jours suivant les élections d’automne, une échéance déjà dépassée.

Une consultation lancée l’été dernier a suggéré que son adoption pourrait être semée d’embûches, certains affirmant que le projet de loi pourrait étouffer la liberté d’expression en ligne et porter atteinte au droit à la vie privée.

Certains des membres du nouveau groupe d’experts font partie des détracteurs du premier projet de loi.

Le panel organisera des ateliers et mènera des consultations supplémentaires, y compris avec des plateformes en ligne au cours des deux prochains mois, et le ministre Rodriguez a déclaré que le projet de loi serait déposé dès que possible par la suite.