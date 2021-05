Le Comité chargé de revoir la Loi sur la police propose des changements majeurs

MONTRÉAL — Les corps policiers du Québec n’arrivent plus à suivre la cadence face à la criminalité moderne et aux besoins sociaux auxquels ils sont confrontés et la totalité de l’organisation policière au Québec doit être mise à jour.

Le comité chargé par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de revoir le système policier au Québec a déposé mardi un rapport massif de 490 pages contenant 138 recommandations qui touchent à l’ensemble de l’activité policière.

L’objectif est d’améliorer l’efficience et de rebâtir la confiance de la population envers ses policiers.

Réduire le nombre de corps policiers

La plus frappante des recommandations est de réduire le nombre de corps policiers de 31 à 13. Ainsi, plusieurs corps municipaux régionaux seraient regroupés. Par exemple dans la région de Montréal, tous les corps policiers régionaux de la Rive-Sud à l’exception de celui de Longueuil seraient regroupés en un seul et ceux de la Rive-Nord seraient regroupés en deux corps, un pour l’Ouest et l’autre pour l’Est.

Plusieurs autres petits corps policiers municipaux seraient intégrés à la Sûreté du Québec, soit ceux de Bromont, Granby, Memphrémagog, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Thetford Mines et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Une autre proposition vise la création d’une grande unité spécialisée en cybercriminalité et en crimes économiques et d’y intégrer l’UPAC, l’Unité permanente anticorruption, qui serait absorbée par cette nouvelle entité, composée non seulement de policiers, mais aussi d’experts civils en technologies de l’information.

Santé mentale: de l’aide en amont

Le concept de police communautaire cède aussi la place à la police de concertation, de proximité et de partenariat pour faire face à la multiplication d’interventions en santé mentale. Les auteurs du rapport notent à cet effet que pas moins de 80 000 interventions en santé mentale ont été réalisées par des corps policiers durant la seule année 2019. Fait à noter, le rapport recommande d’ailleurs de bonifier et de pérenniser les fonds alloués aux organismes communautaires oeuvrant en santé mentale.

Plusieurs recommandations visent une formation plus serrée des gestionnaires et enquêteurs et des mesures pour accroître le recrutement de femmes et de minorités.

Les auteurs proposent également que soit intégrée à la Loi sur la police une interdiction des interpellations aléatoires.

Par ailleurs, le comité recommande de retirer au Bureau des enquêtes indépendantes son statut de corps policier spécialisé pour en faire un organisme indépendant et obliger celui-ci à rendre publics ses motifs lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas matière à poursuite criminelle lorsqu’un policier a fait l’objet d’une enquête.