Le Comité des finances des Communes se prépare au témoignage de Justin Trudeau

OTTAWA — Les membres du Comité des finances de la Chambre des communes se réunissent lundi après-midi pour «discuter de la logistique» qui entourera le témoignage très attendu — et exceptionnel — du premier ministre.

Justin Trudeau et sa cheffe de cabinet, Katie Telford, ont accepté de comparaître devant le comité dans le cadre d’une enquête parlementaire sur le contrat accordé sans appel d’offres par le gouvernement libéral à l’organisme UNIS pour gérer le programme de bourse d’études de 912 millions $. Or, UNIS («WE Charity», en anglais) entretient des liens avec la famille Trudeau mais aussi avec le ministre des Finances, Bill Morneau.

UNIS s’est retiré du contrat au début de juillet, mais la controverse ne s’est pas éteinte pour autant: le commissaire fédéral à l’éthique enquête lui aussi pour déterminer si MM. Trudeau et Morneau ont violé les règles sur les conflits d’intérêts en négligeant de se récuser des discussions, au Cabinet, sur l’octroi du contrat de gré à gré.

Lors de son témoignage devant le même Comité des finances, la semaine dernière, M. Morneau a annoncé qu’il venait tout juste de signer un chèque de 41 366 $ destiné à UNIS. Il voulait ainsi rembourser les frais que l’organisme avait assumés pour des voyages que le ministre et des membres de sa famille avaient faits il y a trois ans pour témoigner du travail de l’organisme dans le monde. Peu de temps après, M. Trudeau a accepté de témoigner devant le comité des Communes — fait rare pour un premier ministre.

Les membres du comité devaient aussi discuter lundi après-midi de la logistique entourant le témoignage des cofondateurs d’UNIS, Craig et Marc Kielburger, de l’ancienne présidente du conseil d’administration Michelle Douglas et du directeur des finances de l’organisme, Victor Li. Les frères Kielburger et Mme Douglas doivent témoigner devant le comité mardi après-midi.

Le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant vise à offrir à des jeunes des bourses d’études pouvant atteindre 5000 $, selon le nombre d’heures de bénévolat effectuées. Il s’adresse aux étudiants qui ne peuvent pas trouver de travail d’été à cause de la pandémie de COVID-19. Mais le programme est pratiquement paralysé depuis qu’il a été confié en catastrophe à la fonction publique, le 2 juillet; alors que l’été avance, le ministère soutient qu’il travaille sur un plan de transition.