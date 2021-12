Le commandant du Norad plaide pour la modernisation du système d’alerte

OTTAWA — Le commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déclaré que la Chine et la Russie étaient en train de développer de nouvelles façons d’attaquer le continent alors qu’il attend des directives politiques pour moderniser le système d’alerte obsolète du Norad.

Le général américain Glen VanHerck a fait ce commentaire aux journalistes mardi lors de sa première visite à Ottawa depuis sa prise de fonction en août 2020 en tant que commandant du Norad, le commandement conjoint américano-canadien responsable de la défense continentale.

La visite du général VanHerck a coïncidé avec des inquiétudes croissantes concernant le développement et le déploiement de missiles de croisière à longue portée et d’armes dites hypersoniques par la Russie et la Chine qui sont capables de frapper l’Amérique du Nord.

Les responsables militaires avertissent depuis des années que la chaîne de radars des années 1980 chargée de détecter une attaque contre l’Amérique du Nord est incapable de détecter de telles menaces modernes, un message que le général VanHerck dit avoir répété aux responsables canadiens alors qu’il se trouvait à Ottawa.

«Le système d’alerte du Nord est conçu pour une menace d’il y a 50 ans», a déclaré Glen VanHerck.

«Un bombardier qui survolerait le pôle Nord pour larguer des armes à gravité, devrait survoler le Canada et l’Amérique du Nord jusqu’aux États-Unis pour larguer l’une de ces armes.»

Le Canada et les États-Unis se sont engagés depuis des années à moderniser l’ensemble du système, le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden ayant récemment publié une déclaration conjointe à cet effet à la veille des élections fédérales d’août dernier.

Pourtant, ces efforts n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, a déclaré le général VanHerck, ajoutant qu’il espère bientôt recevoir des directives de la ministre de la Défense Anita Anand et de son homologue américain, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, afin que le travail pour faire face à ces menaces puisse commencer sérieusement.

«L’Amérique du Nord ne fera que devenir plus vulnérable aux futures capacités développées par des adversaires potentiels», a-t-il déclaré.

« Et les décisions doivent être prises dans un avenir pas si lointain. J’aimerais donc que cela se produise le plus tôt possible.»

Certains responsables militaires se sont déjà plaints de ce qu’ils considèrent comme une absence de sentiment d’urgence de la part d’Ottawa et de Washington lorsqu’il s’agit d’améliorer les défenses de l’Amérique du Nord, mais le général VanHerck a déclaré que «le moment est venu» d’avancer sur cette question.

«Il y a une excellente occasion d’avoir ces discussions pendant que les États-Unis sont en train d’élaborer le budget de notre président actuel … et vous avez une nouvelle administration, un nouveau leadership», a-t-il déclaré. «Le moment est venu. Mais je n’ai pas de calendrier pour cela.»

Il y a eu des questions sur le coût total de l’effort. La plupart des experts prédisent que le prix à payer se chiffrera en milliards, le Canada étant responsable de 40 pour cent du total.

Le général VanHerck a admis avoir des estimations de coûts préliminaires, mais ne révélerait aucun chiffre jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur un plan de modernisation spécifique.

Une direction politique est nécessaire pour établir un cadre dans lequel chaque pays définira ses exigences et ses limites pour un nouveau système, par exemple si le nouveau système inclura des mesures défensives réelles pour intercepter les attaques entrantes.

De telles discussions ont déjà été très sensibles sur le plan politique, notamment lorsque le Canada a choisi en 2005 de ne pas se joindre aux États-Unis pour développer et déployer un système de défense antimissile balistique.

Le général VanHerck a déclaré que ses discussions à Ottawa avec la ministre Anand, le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre, et d’autres responsables canadiens ne tournaient pas autour de décisions politiques spécifiques, mais visaient à lui permettre de les mettre à jour sur les menaces actuelles.

Une grande partie de l’attention ces dernières semaines et ces derniers mois s’est concentrée sur la puissance militaire en croissance rapide de la Chine, qui comprend des avancées technologiques vertigineuses, ce qui inclut des rapports sur un essai de missile hypersonique à capacité nucléaire en août.

Le problème est que ces armes sont extrêmement difficiles à détecter et à intercepter en raison de la façon dont elles sont lancées et peuvent manœuvrer, et laissent peu de temps aux décideurs militaires et politiques pour réagir en raison de leur vitesse.

Pourtant, le général VanHerck a noté que la Chine n’avait pas encore déployé d’armes hypersoniques alors que la Russie les avait dans son arsenal depuis des années. À cette fin, a-t-il déclaré : « La Russie est la principale menace militaire pour l’Amérique du Nord. La Chine a environ une décennie de retard.»

Alors qu’Ottawa et Washington n’ont pas encore fourni d’orientations spécifiques sur ce à quoi devrait ressembler la prochaine itération du Norad, le général VanHerck a déclaré que sa priorité est de construire un système qui donnera aux responsables militaires et politiques le temps de détecter une menace et de décider de la réponse appropriée.

Cela impliquera la collecte de données et de renseignements à partir de nombreuses sources non seulement en Amérique du Nord mais dans le monde entier, et l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’autres systèmes automatisés pour les analyser plus rapidement, bien qu’il ait insisté sur le fait que des humains seront toujours aux commandes.

«Je ne parle pas de machines qui prennent des décisions», a-t-il déclaré. «Les humains prennent encore des décisions.»