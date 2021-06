Le commissaire à l’éthique épingle une députée libérale qui avait embauché sa soeur

OTTAWA — Le commissaire fédéral à l’éthique conclut que la députée libérale Yasmin Ratansi a enfreint le code des conflits d’intérêts des députés lorsqu’elle a embauché sa sœur dans son bureau de comté.

Mme Ratansi siège maintenant comme députée indépendante après avoir quitté le caucus libéral l’automne dernier lorsque l’affaire a été connue.

Mario Dion croit que Mme Ratansi aurait pu faire plus pour éviter le conflit d’intérêts, mais il estime qu’il s’agissait d’une «erreur de jugement commise de bonne foi» qu’elle a voulu corriger dès que quelqu’un lui a fait état du problème l’automne dernier. M. Dion recommande donc qu’aucune sanction ne soit imposée à la députée de Don Valley-Est, en Ontario.

Le comité de la Chambre des communes qui régit les dépenses des députés a cependant déjà ordonné à Mme Ratansi de rembourser plus de 9000 $ versés à sa soeur, car il a jugé qu’elle avait enfreint les règles de la Chambre interdisant l’embauche de membres de la famille immédiate, y compris les frères et sœurs.

Dans un communiqué, elle indique mardi qu’elle accepte la conclusion de M. Dion selon laquelle il s’agissait d’une erreur de jugement faite de bonne foi.

«J’espère que ce rapport mettra fin à cette affaire, dit-elle. Le rapport me permet maintenant de tourner la page et je m’engage à continuer de représenter les résidents de Don Valley-Est au mieux de mes capacités et à faire en sorte que leurs voix soient entendues à Ottawa.»

Une «soeur de famille d’accueil»

Mme Ratansi avait embauché Zeenat Khatri pour travailler dans son bureau de circonscription sur les dossiers d’immigration en 2006, lorsque les règles ne précisaient pas nommément que les députés ne pouvaient pas embaucher un frère ou une sœur. Mme Ratansi a perdu son siège aux élections de 2011 et le travail de Mme Khatri a pris fin. Mais Mme Ratansi a été réélue en 2015, et Mme Khatri a repris son emploi en janvier 2017.

Dans le rapport de M. Dion, on indique que Mme Ratansi a affirmé qu’elle ne savait pas que les règles des députés avaient été modifiées en 2012, pour inclure maintenant les frères et sœurs. Mais le commissaire estime que si la députée avait correctement consulté les règles, elle l’aurait su.

Mme Ratansi affirme également que Mme Khatri n’est pas sa sœur au sens biologique, mais plutôt sa «sœur de famille d’accueil» — elle avait été prise en charge par la famille Ratansi dans les années 1950 en Tanzanie. La députée estime donc qu’il n’y a pas de violation des règles.

M. Dion souligne toutefois que Mme Ratansi a longtemps désigné et considéré Mme Khatri comme étant «sa sœur», et lorsque les inquiétudes ont été soulevées, en novembre 2020, elle s’est excusée, a reconnu qu’elle avait fait une erreur de jugement et a immédiatement mis fin à l’emploi de Mme Khatri.

«Une personne raisonnable, au courant des règles applicables et n’ayant en main que les renseignements décrits ci-dessus, qui aurait pris connaissance de la situation aurait conclu que l’embauche de Mme Khatri contrevenait» au Règlement administratif relatif aux députés, conclut M. Dion.

Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés ne désigne pas nommément un frère ou une sœur comme «membre de la famille», mais le Règlement administratif, adopté par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, englobe, lui, depuis 2012 les frères et sœurs.

M. Dion conclut donc qu’en embauchant Mme Khatri, la députée Ratansi a favorisé de façon indue les intérêts d’un membre de sa famille.