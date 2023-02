Le Commissaire aux droits de l’homme en appelle à une force armée spéciale en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a exhorté vendredi la communauté internationale à envisager le déploiement d’une force armée spécialisée en Haïti, avertissant que les gangs violents créent un «cauchemar vivant» pour des milliers de personnes.

L’appel du commissaire des Nations Unies, Volker Türk, est survenu au terme d’une visite de deux jours en Haïti, à la demande d’un gouvernement incapable de contrôler les gangs qui tuent, violent et pillent un nombre croissant de quartiers.

La violence a augmenté dans le pays appauvri depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

«Il est temps pour la communauté internationale d’aider les autorités haïtiennes à reprendre le contrôle total afin que ces souffrances puissent cesser», a déclaré Türk.

Il a ajouté que puisque de multiples crises à travers le monde se disputent l’attention, il craint que «la situation en Haïti ne reçoive pas l’attention urgente qu’elle mérite».

Rapport accablant

Peu de temps après que Türk a tenu une conférence de presse, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a publié un rapport de 24 pages sur ce qu’il décrit comme des incidents massifs de meurtres, de viols collectifs et d’attaques de tireurs d’élite à Cité Soleil, le plus grand bidonville d’Haïti, dans la capitale de Port-au-Prince.

«Les conclusions de ce rapport sont horribles, a déclaré Türk. Cela brosse un tableau de la façon dont les gens sont harcelés et terrorisés par des gangs criminels pendant des mois sans que l’État ne puisse l’arrêter.»

Le rapport indique que du 8 juillet au 31 décembre derniers, au moins 263 personnes ont été tuées et plus de 57 femmes et filles ont été violées dans un seul quartier de Cité Soleil connu sous le nom de Brooklyn. Cette zone est devenue le point zéro des combats intenses entre gangs en guerre.

Pendant ce temps, selon le rapport, les habitants vivaient dans « un climat de terreur quasi permanent dû à l’utilisation de tireurs embusqués qui tuaient, au hasard, toute personne passant dans leur champ de vision ».

Les responsables ont ajouté que des tireurs d’élite se tiendraient sur les écoles et autres bâtiments en plein jour pour attaquer des résidents innocents, avec une moyenne de six personnes tuées ou blessées chaque semaine.

Parmi les cibles figuraient au moins 17 femmes et plusieurs enfants, le plus jeune n’ayant que 8 ans.

Des membres de gangs sont également entrés au hasard dans des maisons en territoire rival, tuant ainsi au moins 95 personnes, dont six enfants, dont l’un avait 2 ans, selon le rapport.

Les personnes qui tentaient de fuir les violences ont été tuées à des postes de contrôle de fortune.

«Il est important de souligner (…) que ces violences et ces exactions ne sont pas commises au hasard, mais sont motivées par l’intérêt des acteurs politiques à contrôler des territoires», indique le rapport.

Les responsables ont noté que trois hommes avaient été tués par un chef de gang parce qu’ils avaient parlé de la possibilité d’une intervention militaire étrangère, ce que le premier ministre Ariel Henry avait demandé de toute urgence en octobre, en vain, au milieu d’un siège de terminal de carburant qui a fermé des stations-service et paralysé la vie en Haïti.

Le rapport a imputé la violence à au moins huit gangs, dont le plus grand d’Haïti, le «G9 en famille et alliés», qui est un regroupement de gangs dirigé par l’ancien policier Jimmy Chérizier.

Il a été accusé de bloquer l’accès à la nourriture et à l’eau en partie en endommageant les conduites d’eau publiques et en menaçant de tuer les chauffeurs de camions-citernes s’ils se rendaient dans certains quartiers.

En conséquence, les premiers décès dus au choléra en près de trois ans ont été enregistrés en octobre 2022 dans le quartier de Brooklyn, ont indiqué des responsables.

Dans une récente interview avec l’Associated Press, Chérizier a nié les accusations, affirmant qu’il menait simplement un «combat social».

Le rapport indique que les gangs en guerre utilisent des armes, notamment des fusils d’assaut introduits illégalement en Haïti et comptent même sur des bateaux à moteur pour attaquer leurs rivaux.

La vague de violence a déplacé des dizaines de milliers d’Haïtiens qui restent sans abri après que leurs maisons ont été rasées ou incendiées, selon le rapport.

Élections exigées

Le bureau de l’ONU a exhorté les responsables locaux à organiser des élections, à fournir plus de formation et d’équipement à un service de police en sous-effectif et à arrêter les responsables de «violations flagrantes des droits de l’homme».

Il a également appelé une fois de plus la communauté internationale à envisager d’urgence le déploiement de troupes étrangères.

«Les problèmes sont vastes et accablants, a déclaré Türk. Ils ont besoin de l’attention de la communauté internationale.»