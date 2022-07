Le compositeur du thème de James Bond meurt à 94 ans

LONDRES — Monty Norman, le Britannique qui avait composé le thème de la franchise James Bond, est décédé à l’âge de 94 ans.

Un communiqué mis en ligne lundi sur le site officiel de M. Norman indique que «c’est avec tristesse que nous annonçons que Monty Norman est décédé le 11 juillet 2022 après une courte maladie».

Né Monty Noserovitch de parents juifs dans l’est de Londres, M. Norman a eu sa première guitare à l’âge de 16 ans. Il a joué avec plusieurs groupes et a formé un duo avec le comédien Benny Hill, avant de composer de la musique pour des rockeurs britanniques comme Cliff Richard et Tommy Steele.

Il a aussi composé la musique de comédies musicales comme «Make Me an Offer», «Expresso Bongo», «Songbook» et «Poppy».

M. Norman avait été embauché par le réalisateur Albert «Cubby» Broccoli pour composer le thème du premier film de James Bond, «James Bond 007 contre Dr No» (Dr. No) en 1962.

Il s’est alors inspiré d’une pièce qu’il avait composée pour une éventuelle adaptation musicale du roman «A House for Mr. Biswas», de l’écrivain V.S. Naipaul, faisant passer le riff central du sitar à la guitare électrique. Le résultat ― nasillard, propulsif, menaçant ― a été utilisé dans les 25 films de la franchise jusqu’à présent.

Des réalisateurs ont demandé à John Barry de réorchestrer le thème, et on a longtemps supposé que M. Barry en était l’auteur ― au grand chagrin de M. Norman. M. Barry, qui est décédé en 2011, a composé de la musique pour une douzaine de films de James Bond, notamment «Goldfinger» et «On ne vit que deux fois» (You Only Live Twice).

M. Norman s’est tourné vers la justice pour faire respecter ses droits, poursuivant le «Sunday Times» pour diffamation après la publication en 1997 d’un article qui affirmait que le thème avait été composé par M. Barry.

Il a obtenu raison et reçu une indemnisation de 30 000 livres sterling en 2001.