Le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto décède du cancer à 71 ans

TOKYO — Ryuichi Sakamoto, compositeur et acteur japonais de renommée mondiale qui a composé la trame sonore de succès hollywoodiens tels que «Le Dernier Empereur» et «Le Revenant», est décédé à l’âge de 71 ans.

La maison de disques japonaise Avex a déclaré dimanche dans un communiqué que M. Sakamoto était décédé le 28 mars alors qu’il suivait un traitement contre le cancer.

Les médecins lui ont diagnostiqué pour la première fois un cancer de la gorge en 2014. En 2022, il a annoncé qu’il était en phase terminale, un an après avoir révélé souffrir d’un cancer du rectum.

M. Sakamoto a été un pionnier de la musique électronique de la fin des années 1970 et a fondé le Yellow Magic Orchestra avec Haruomi Hosono et Yukihiro Takahashi.

Malgré sa bataille contre le cancer, M. Sakamoto a sorti un album complet en janvier, intitulé «12», à l’occasion de son 71e anniversaire. Il a alors déclaré que la composition avait un «petit effet de guérison sur mon corps et mon âme endommagés», selon le communiqué officiel publié avec le dernier album.

Il était un musicien de reconnu à l’international, remportant un Oscar et un Grammy pour le film «Le Dernier Empereur» de 1987.

M. Sakamoto était également acteur, jouant dans le film «Furyo», lauréat d’un BAFTA en 1983. Il avait aussi écrit la musique de ce film mettant aussi en vedette David Bowie.

Il habitait à New York ces dernières années, bien qu’il se rendait régulièrement au Japon.

Né à Tokyo en 1952, M. Sakamoto a commencé à étudier la musique à l’âge de 10 ans et a été influencé par Claude Debussy et les Beatles.

Le communiqué d’Avex indique que malgré sa maladie, quand il se sentait relativement bien, il a continué à travailler sur sa musique dans son studio: «Jusqu’à ses derniers jours, il a vécu avec la musique.»

Le communiqué exprimait sa gratitude aux médecins qui l’avaient soigné aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’à tous ses admirateurs à travers le monde. Il a cité ces mots que M. Sakamoto chérissait: «Ars longa, vita brevis», qui fait référence à la longévité de l’art, quelle que soit la brièveté de la vie humaine.

M. Sakamoto a également été un militant pacifiste écologiste. Il s’est prononcé contre l’énergie nucléaire à la suite de la destruction de la centrale de Fukushima en mars 2011, causée par un tremblement de terre et un tsunami.

Il a participé à des rassemblements et prononcé des discours à Tokyo, et faisait partie d’un groupe d’artistes japonais respectés, comme le romancier lauréat du prix Nobel Kenzaburo Oe, qui n’avaient pas peur de prendre une position impopulaire sur des questions politiques.

Lors d’un rassemblement en juillet 2012, il a averti le Japon de ne pas risquer la vie des gens pour l’électricité, car «la vie est plus importante que l’argent» et «se taire après Fukushima est barbare».

Il est également apparu dans une publicité pour les voitures électriques de Nissan, bien qu’il ait reconnu avoir été critiqué pour une action si commerciale. Chez lui, à New York, il s’approvisionne en électricité auprès d’une entreprise qui utilise des énergies renouvelables, a-t-il soutenu.

«La façon dont nous produisons de l’électricité va se diversifier, avec le déclin des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire», a déclaré M. Sakamoto à l’Associated Press dans une entrevue en 2012. «Les gens devraient pouvoir choisir le type d’électricité qu’ils souhaitent utiliser.»

Les funérailles ont eu lieu avec la famille et les amis proches, selon le communiqué d’Avex.

M. Sakamoto laisse dans le deuil sa fille Miu Sakamoto, musicienne. Elle a publié sur son Instagram les années que son père avait vécues – du 17 janvier 1952 au 28 mars 2023 – et une photo d’un piano usé et à moitié cassé. Il a aussi une ex-femme, la chanteuse et compositrice Akiko Yano.