Le concours Eurovision rend hommage à l’Ukraine, mais refuse une allocution de Zelensky

LIVERPOOL, Royaume-Uni — Le concours Eurovision de la chanson affichera en fin de semaine des drapeaux ukrainiens, des musiciens ukrainiens et des admirateurs ukrainiens, mais pas le dirigeant du pays en guerre.

Les organisateurs disent avoir rejeté une demande du président Volodymyr Zelensky de faire une allocution vidéo à la finale du concours de musique pancontinental samedi. Il devait exhorter la communauté internationale à poursuivre son soutien à la cause de l’Ukraine pour repousser l’invasion russe.

L’Union européenne de radio-télévision, un groupement de radiodiffuseurs publics nationaux qui gère l’Eurovision, a déclaré que cette participation violerait «la nature apolitique de l’événement».

«[La demande de M. Zelensky] de s’adresser au public du concours Eurovision de la chanson, bien qu’elle soit faite avec des intentions louables, ne peut malheureusement pas être acceptée par la direction de l’Union européenne de radio-télévision car cela serait contraire aux règles de l’événement», ont fait valoir les organisateurs.

Le porte-parole de Volodymyr Zelensky, Sergii Nykyforov, a toutefois nié que le président ait demandé de prendre la parole lors de l’événement, qui sera regardé par environ 160 millions de personnes.

«Le bureau du président de l’Ukraine ne s’est pas adressé aux organisateurs du concours Eurovision de la chanson pour proposer la performance en ligne [de Zelensky] pendant la finale ou à toute autre étape du concours», a-t-il déclaré sur Facebook.

Au cours des 15 mois qui ont suivi l’invasion de la Russie, le président Zelensky s’est adressé à des dizaines de rassemblements mondiaux pour promouvoir la cause de son pays. Il a fait des discours devant les assemblées législatives du monde entier par vidéo – et quelques fois en personne – et a parlé aux foules du festival de musique de Glastonbury, du gala des prix Grammy et du Festival du film de Berlin.

Mais il se serait vu refuser l’autorisation de prendre la parole aux Oscars en mars, et l’Ukraine affirme que la FIFA, l’organisation internationale de soccer, a également rejeté la demande du président Zelensky d’envoyer un message vidéo à la Coupe du monde en novembre 2022.

Fondée en 1956 pour aider à guérir un continent brisé par la guerre, l’Eurovision s’efforce de séparer la pop et la politique. Les paroles, signes et symboles ouvertement politiques sont interdits.

Mais la politique n’a pas été entièrement exclue. La Russie a été bannie du concours après avoir envahi l’Ukraine en février 2022. La Biélorussie avait été expulsée l’année précédente en raison de la répression de son gouvernement contre la dissidence.

Le concours de l’année dernière a été remporté par l’Ukraine et le Royaume-Uni s’est proposé pour l’accueillir en son nom cette année.