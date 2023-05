Le conducteur qui a tué huit personnes au Texas est accusé d’homicide involontaire

BROWNSVILLE, Texas — Le conducteur d’un VUS qui a tué huit personnes sur un arrêt d’autobus à Brownsville, au Texas, a été pour l’instant accusé d’homicide involontaire, a annoncé la police lundi. Mais les enquêteurs tentent toujours de déterminer si cet «accident» aurait pu en fait être intentionnel.

Les autorités pensent pour l’instant que George Alvarez, âgé de 34 ans, de Brownsville, a perdu le contrôle après avoir brûlé un feu rouge, dimanche matin, et qu’il a foncé dans une foule devant un centre de migrants.

Le chef de la police, Felix Sauceda, a déclaré qu’Alvarez était accusé de huit chefs d’homicide involontaire coupable et de 10 chefs d’agression armée — le véhicule. Les autorités attendent les rapports de toxicologie pour déterminer si Alvarez était en état d’ébriété, a déclaré le chef Sauceda.

Certains témoins ont déclaré à des médias qu’Alvarez les avait insultés, mais le chef Sauceda a déclaré lundi que rien ne confirmait ces informations pour le moment.

Le conducteur a brûlé un feu rouge et perdu le contrôle, puis le VUS Range Rover s’est renversé sur le côté et a heurté 18 personnes, a résumé le chef Sauceda lors d’une conférence de presse lundi matin. Six personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres ont été grièvement blessées, a-t-il dit. Les autorités ont indiqué que le bilan des morts avait augmenté plus tard à huit.

Alvarez a tenté par la suite de fuir les lieux, mais il a été retenu par plusieurs personnes, a déclaré le chef de police. La caution pour sa libération a été fixée à 3,6 millions $ US.

Dans une vidéo de surveillance du centre Ozanam «Bishop Enrique San Pedro», de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on peut voir certaines des victimes assises sur le trottoir avant qu’elles ne soient happées par le VUS à l’arrêt d’autobus.

Les victimes attendaient l’autobus pour rentrer au centre-ville de Brownsville après avoir passé la nuit au refuge de nuit, a déclaré sœur Norma Pimentel, directrice de «Catholic Charities of the Rio Grande Valley». Le seul refuge de nuit de Brownsville aide les milliers de migrants qui sont libérés après avoir été détenus par le gouvernement fédéral.

Les victimes étaient toutes des hommes et plusieurs d’entre elles venaient du Venezuela, a déclaré le chef Sauceda.

Brownsville, longtemps un épicentre de la migration via la frontière américano-mexicaine, est devenu un lieu d’intérêt clé alors que les États-Unis se préparent à la fin des restrictions frontalières de l’ère pandémique. En invoquant la crise sanitaire, le «titre 42» a permis l’expulsion manu militari de nombreux migrants et demandeurs d’asile.

Beaucoup de ceux qui traversent la frontière sud entrent par Brownsville, tout près de la ville mexicaine de Matamoros.