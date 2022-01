Le confinement de la ville de Xi’an, en Chine, est maintenant levé

PÉKIN, Chine — Les autorités chinoises ont levé le confinement des 13 millions d’habitants de la ville de Xi’an, dans le nord de la Chine, qui durait depuis un mois.

L’annonce de lundi a suivi le redémarrage des vols commerciaux au départ de la ville la veille.

Xi’an a été la pierre angulaire de la stratégie de «tolérance zéro» du Parti communiste chinois à l’égard de la COVID-19, qui impose des mesures de confinement, des restrictions de voyage et des tests de dépistage de masse dès qu’un cas est signalé.

La ville de Xi’an se trouve à environ 1 000 kilomètres au sud-ouest de Pékin, où auront lieu les Jeux olympiques d’hiver le 4 février.

L’accès à la ville a été suspendu le 22 décembre à la suite d’une épidémie attribuée au variant Delta du coronavirus.

Au même moment, les deux millions d’habitants d’un district de Pékin ont reçu l’ordre de subir des tests à la suite d’une série d’infections.

Le gouvernement a demandé aux habitants des zones de la capitale chinoise jugées à haut risque d’infection de ne pas quitter la ville après la découverte de 25 cas dans le district de Fengtai et de 14 autres ailleurs au pays.

Dimanche, les habitants de Fengtai ont fait la queue sur les trottoirs enneigés par un temps glacial pour subir des tests.

Les Jeux olympiques se déroulent sous un contrôle strict visant à isoler les athlètes, le personnel, les journalistes et les officiels du monde entier. Les athlètes sont tenus d’être vaccinés ou de se soumettre à une période d’isolement dès leur arrivée en Chine.

D’autres épidémies ont incité le gouvernement chinois d’interdire les déplacements dans un certain nombre de villes, dont le port de Tianjin, à environ une heure de Pékin. Cette réglementation stricte a permis d’éviter des épidémies majeures à l’échelle nationale et la Chine a signalé relativement peu de cas du variant Omicron sur son territoire.

Lundi, la Chine a signalé seulement 18 nouveaux cas de COVID-19, dont six à Pékin. Le pays compte actuellement 2 754 infections et a signalé un total de 105 660 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, et 4 636 décès.