Le conflit au Soudan a déplacé plus de 4 millions de personnes, selon l’ONU

LE CAIRE — L’escalade du conflit au Soudan a chassé plus de quatre millions de personnes de leurs maisons, dont plus de 884 000 qui ont fui vers les pays voisins, a déclaré mardi un responsable de l’ONU.

Les combats ont également déclenché des épidémies et une augmentation de la malnutrition, selon William Spindler, porte-parole de l’agence des Nations unies pour les réfugiés. De la mi-mai à la mi-juillet, l’agence a enregistré plus de 300 décès dus à la rougeole et à la malnutrition, principalement chez les enfants de moins de 5 ans, a déclaré M. Spindler, s’adressant à des journalistes à Genève.

Ses remarques interviennent alors que les affrontements entre l’armée soudanaise et sa force paramilitaire rivale s’intensifient dans la partie orientale de la capitale, Khartoum, et dans la ville voisine d’Omdurman.

Le Soudan a été plongé dans le chaos en avril lorsque des tensions entre l’armée, dirigée par Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide paramilitaires (RSF), commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont explosé en combats ouverts à Khartoum et ailleurs.

«Les pénuries chroniques de personnel de santé, ainsi que les attaques contre le personnel signalées par l’Organisation mondiale de la santé, ont considérablement compromis la qualité des soins de santé à travers le pays», a déclaré M. Spindler.

Mardi, Nabil Abdallah, le principal porte-parole de l’armée, a indiqué que cette situation avait tué et blessé des centaines de combattants des RSF dans le cadre d’opérations en cours à Omdurman. La RSF n’a pas reconnu ces pertes et a plutôt déclaré que ses combattants avaient tué des dizaines de soldats de l’armée dans des combats de rue. L’Associated Press n’a pas pu vérifier l’une ou l’autre de ces affirmations.

Les forces rivales avaient ordonné aux civils d’évacuer le quartier riverain d’Abou Zouf à Omdurman en raison de l’intensification des combats, selon les comités de résistance soudanais, un groupe pro-démocratie.

L’hôpital Al-Nou d’Omdurman — où de nombreux blessés sont soignés — manque de chirurgiens, de réserves de sang et de réservoirs d’oxygène, a déclaré mardi le syndicat des médecins du Soudan.

En juin, le gouvernement a déclaré que plus de 3000 personnes avaient été tuées dans le conflit soudanais jusqu’à présent, mais n’a publié aucune donnée depuis. Les militants et les médecins disent que le nombre réel de morts est probablement beaucoup plus élevé.

Les combats ont réduit Khartoum à un champ de bataille urbain où de nombreux habitants vivent sans eau ni électricité. Dans la région occidentale du Darfour, les combats se sont transformés en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées ciblant les communautés ethniques africaines.

Crimes de guerre

Amnistie internationale a accusé les deux camps d’avoir commis des crimes de guerre et le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé le mois dernier l’ouverture d’une enquête sur des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés lors des derniers combats au Darfour.

Alors que la saison des pluies est en cours au Soudan, M. Spindler a indiqué que l’agence des Nations unies pour les réfugiés s’attend à une recrudescence du choléra et du paludisme dans les mois à venir. L’automne dernier, des inondations ont tué des dizaines de personnes à travers le pays.