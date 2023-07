Le confort des espadrilles est de plus en apprécié… au Parlement

OTTAWA, Ill. — De plus en plus d’élus à la Chambre des communes abandonnent les chaussures de ville ou les talons hauts pour… des espadrilles.

Parmi eux, le ministre des Transports Omar Alghabra.

Il raconte avoir commencé à porter des espadrilles au Parlement durant la pandémie de COVID-19 à cause de leur confort. Et depuis, il continue de les porter.

La directrice et conservatrice principale du Musée des chaussures Bata, à Toronto, Elizabeth Semmelhack dit qu’il est de plus en plus usité de voir des gens préférer les espadrilles au travail à la suite de la commercialisation de ce phénomène culturel.

Pour plusieurs, porter des espadrilles est une façon de briser les traditions.

Le port d’espadrilles à la Chambre des communes transcende les lignes idéologiques.

La cheffe adjointe du Parti conservateur, Melissa Lantsman, dit qu’elle a également opté pour les espadrilles au travail.

Selon elle, les nouveaux politiciens n’ont aucun préjugé contre les espadrilles.

Mme Lantsman dit qu’en plus d’être plus confortables, les espadrilles la rendent plus accessible aux yeux des autres.