Le congrès de l’aile jeunesse de la CAQ se tiendra samedi, en Montérégie

MONTRÉAL — Une nouvelle formule plus «dynamique» et «interactive»: c’est ce que promet l’actuel président de la Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CAQ), Victor Pelletier, pour le congrès de l’aile jeunesse du parti qui se tiendra samedi, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Une centaine de personnes sont attendues à l’événement, qui aura lieu au centre des congrès de l’hôtel Quality Inn, situé dans la municipalité de la Montérégie.

«Le problème qu’on voit en politique québécoise, c’est le manque d’attrait des jeunes envers la politique, explique Victor Pelletier, en entrevue. On essayait de rendre un peu plus dynamique notre formule de congrès cette année. On est loin d’une élection, donc on ne pensait pas que c’était nécessaire un gros congrès lourd, avec des plénières de plusieurs heures pour des propositions.»

Le congrès misera donc sur une série d’échanges et de discussions entre différents intervenants et des jeunes de la relève.

Après quatre ans d’implication dans l’aile jeunesse de la CAQ, M. Pelletier laisse sa place comme président de la Commission de la relève à Aurélie Diep, qui sera élue par acclamation lors du congrès.

«J’avais été responsable des régions, responsable des campus universitaires, vice-président et maintenant président. Je pense qu’après quatre ans sur l’exécutif, c’est le temps de passer le flambeau à d’autres personnes qui veulent prendre des rôles sur l’exécutif», raconte celui qui terminera cet automne un baccalauréat en communication politique à l’Université de Montréal.

M. Pelletier, qui travaille aussi comme attaché politique du député de Blainville, Mario Laframboise, s’était présenté comme candidat de la CAQ lors de l’élection partielle dans la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne, à Montréal. La démission de l’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, avait engendré le déclenchement de cette élection, qui ont eu lieu en mars dernier.

Même s’il a terminé la course derrière Québec solidaire, le PLQ et le Parti québécois, M. Pelletier ne cache pas son ambition de se représenter un jour.

«Je suis très transparent avec ça, moi j’ai eu la piqûre de me présenter. Ça a été une belle expérience, malgré tout ce qui est arrivé (dans) les commentaires, sur les réseaux sociaux, moi j’ai eu une belle expérience de terrain», affirme-t-il, en faisant référence aux propos désobligeants sur son apparence physique qui ont circulé sur le web.

M. Pelletier espère que les personnes qui prendront la relève dans l’exécutif de l’aile jeunesse du parti continueront d’aborder les enjeux concernant le transport en commun, comme un tarif unique pour les aînés et les étudiants, ainsi que l’interconnexion des réseaux de transport en commun des villes en périphérie des grands centres.

«Je pense que miser sur ces idées-là pour optimiser notre réseau de transport en commun, mais le rendre aussi plus abordable, je pense que ça, c’est une perspective d’avenir», dit-il. Il estime que d’aborder ce sujet, tout comme celui du logement, permettrait d’intéresser les jeunes à la politique.

«Si on voit le gouvernement, si on voit des partis politiques se positionner sur ces enjeux-là, ça va justement mobiliser peut-être plus de jeunes à faire de la politique», déclare M. Pelletier.

Économie, politique municipale et nationalisme à l’honneur

Trois thèmes orienteront principalement les discussions au congrès de la Commission de la relève de la CAQ, ce samedi.

Les jeunes seront d’abord invités à parler d’économie, et un panel de discussion concernant la relève en politique municipale aura ensuite lieu. Trois jeunes élus viendront s’adresser aux participants à l’événement, soit le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Audrey Boisjoly, ainsi que la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard.

L’identité québécoise et le nationalisme seront également au cœur des discussions. «Discuter un peu sur comment on voit notre société québécoise, sur comment on voit la perspective d’avenir pour le français», détaille M. Pelletier.

Le premier ministre François Legault s’adressera aux jeunes caquistes en fin de journée. Ils seront d’ailleurs invités à lui poser des questions.