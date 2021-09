Le Congrès des peuples autochtones dépose une plainte à l’ONU pour discrimination

OTTAWA — Le Congrès des peuples autochtones (CPA) dépose une plainte contre le gouvernement canadien auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies, alléguant une discrimination contre les peuples autochtones hors réserve et sans statut.

La plainte indique que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a adopté une «approche fondée sur les distinctions» pour élaborer une politique autochtone.

La plainte indique que dans le cadre de cette approche, le gouvernement a choisi de s’engager avec seulement trois groupes reconnus : l’Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami, qui ne représentent pas les peuples autochtones hors réserve ou sans statut.

Plus de 70 % des peuples autochtones du Canada vivent hors réserve, mais le Congrès des peuples autochtones, qui se présente comme leur voix nationale, affirme qu’il n’a pas été impliqué de manière adéquate, voire pas du tout, dans les consultations ou les négociations sur l’autonomie gouvernementale, les revendications territoriales, les soins de santé, l’éducation ou les ressources naturelles.

La plainte du CPA est déposée en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les plaintes en vertu du pacte sont jugées par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, et puisque le Canada est signataire du pacte, le CPA soutient qu’il sera lié par la décision du comité sur la question.

L’organisation affirme avoir choisi cette approche parce que poursuivre le gouvernement fédéral en justice au Canada est «extrêmement coûteux, prend de nombreuses années et est peu susceptible d’aboutir à un recours efficace».

«Le dossier juridique démontre clairement que la discrimination du gouvernement canadien est fondée sur l’hypothèse inexacte et stéréotypée selon laquelle les peuples autochtones hors réserve du Canada sont moins autochtones que ceux vivant dans les réserves et que les programmes et politiques du gouvernement fédéral ne répondent pas à leurs besoins», indique le CPA dans un communiqué.

«Les peuples autochtones du Canada sont toujours confrontés à de la discrimination et à un racisme généralisés dans la justice et les soins de santé», a déclaré Kim Beaudin, vice-chef national du CPA, dans le communiqué.

«Le premier ministre Trudeau a autorisé une approche discriminatoire envers les peuples autochtones hors réserve qui est mauvaise et nuit gravement aux peuples autochtones.»