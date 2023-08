Le congrès du Comité des jeunes du PQ a lieu ce week-end, à Québec

MONTRÉAL — Près de 200 personnes sont attendues ce week-end au congrès du Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ), à Québec. Les politiques publiques seront au cœur des discussions, tout comme l’élection du nouveau président du comité.

Le dernier congrès du CNJPQ avait eu lieu de façon virtuelle, en 2021. Cette fois-ci, les jeunes férus de politique se réuniront en personne à l’hôtel Hilton de Québec.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, s’entretiendra avec les jeunes partisans du parti au courant du week-end, tout comme le député Pascal Bérubé, et la porte-parole du PQ Méganne Perry Mélançon, entre autres.

«Pour nous, la campagne de 2026 commence dès maintenant. Dès maintenant, les jeunes du Parti québécois veulent se positionner sur des enjeux qui pourraient faire partie du programme du parti», affirme Marie-Laurence Desgagné, l’actuelle présidente du CNJPQ, en entrevue. Celle qui avait été élue à la tête du comité en 2021 ne se représente pas à la présidence du comité cette année.

La course à la présidence du CNJPQ oppose trois candidats, et 12 personnes se présentent au poste de conseiller, comme 12 autres au poste de conseillère.

«Je suis très heureuse parce que ce n’était pas du tout la situation il y a deux ans et demi, quand j’ai commencé. Donc, ça parle aussi, je crois, de l’enthousiasme envers le PQ qui est ressenti dans les sondages, dans la société en général», souligne Mme Desgagné.

Les sujets de l’environnement, de la justice sociale et de l’intelligence artificielle seront discutés. Le comité souhaite notamment débattre des propositions concernant la gratuité des produits d’hygiène menstruelle réutilisables, et faire la promotion de bâtiments où se trouveraient une résidence pour aînés et un centre de la petite enfance (CPE), indique Mme Desgagné.

«Dans les dernières années, notre gros combat au CNJPQ ça a été toute la question de la loi 101 au cégep. On a réussi à faire en sorte que le parti nous appuie dans cette démarche-là, que le parti en fasse sa proposition, détaille-t-elle. Après avoir parlé de langue, après avoir beaucoup parlé d’indépendance pour essayer de pousser le parti à assumer pleinement son option, là on a envie de parler davantage de politiques publiques.»

Le congrès, qui se déroule sous le thème «Entamer l’avenir», vise donc à déterminer les positions qui seront défendues par les jeunes péquistes dans les prochaines années.

«On a eu au cours des dernières années beaucoup de remises en question au Parti québécois, beaucoup de refonte interne. Maintenant il faut se concentrer sur la promotion de notre message, aller rejoindre les jeunes là où ils sont. On a la chance d’avoir des centaines de jeunes déjà convaincus de la nécessité de l’indépendance qui militent parmi nous. Maintenant, il faut aller en convaincre encore davantage», énumère Mme Desgagné, disant qu’elle espère que les prochaines personnes à la tête du CNJPQ effectuent ce travail.

L’actuelle présidente du comité espère aussi que l’organisation prenne sa place dans les institutions scolaires et dans les régions du Québec.

Les résultats des élections au CNJPQ seront dévoilés dimanche, vers midi.