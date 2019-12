Le congrès du Parti conservateur reporté en novembre à Québec

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a annoncé samedi que son congrès national «politique» prévu en avril est reporté en septembre 2020 en raison de la course à la direction rendue nécessaire par la démission d’Andrew Scheer. L’événement aura lieu à Québec.

Un communiqué de presse a été publié en après-midi afin de confirmer la nouvelle. L’exécutif national du PCC aurait tenu un vote pour officialiser cette décision, vendredi soir.

Les conservateurs souhaitent d’abord «concentrer énergie et efforts sur les détails et l’organisation entourant la course à la direction», peut-on lire dans le communiqué.

Le congrès qui devait avoir lieu du 16 au 18 avril 2020, à Toronto, est donc remis du 12 au 14 novembre et il déménage à Québec.

Andrew Scheer a annoncé sa décision de céder sa place de chef le 12 décembre dernier, un peu moins de deux mois après la défaite électorale qui a permis de reconduire le Parti libéral au pouvoir quoique minoritaire.

Le parti n’a toujours pas annoncé ses intentions sur l’échéancier de la prochaine course à la direction.